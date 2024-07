Loren Juarros: "La oferta por Roberto me parece baja, pero es lo que hay"

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, compareció en el mediodía del miércoles para analizar el final de la pasada campaña y el comienzo de la próxima. Sin embargo, hay un nombre que se erige sobre el resto en la actualidad malaguista. Roberto Fernández. Desde el mismo momento en el que concluyó la intervención de Sergio Pellicer con relación a su renovación, todas las preguntas giraron en torno al goleador. El director deportivo blanquiazul no esquivó ninguna pregunta y explicó abiertamente su caso:

"Deportivamente, sabéis lo que es Roberto para el Málaga CF, al Málaga le gustaría contar por muchos años con Roberto, ha sido fundamental con el ascenso. Ayer nos pusimos en contacto con los representantes del jugador y nos trasladaron que tienen la voluntad de salir y no contemplan quedarse en el club, esa es su voluntad".

"No tenemos ninguna propuesta oficial del Sporting de Braga, nos han trasladado que puede ser uno de los equipos, lo único que sabemos es que sus agentes nos han trasladado la voluntad de salir. Nos gustaría que se quedase durante años, pero sabiendo la voluntad del jugador, tenemos que contemplar la solución más beneficiosa para el club. Si la circunstancia que desde la administración judicial y el resto del club se acepta es la de que debe salir ahora en vez del verano que viene libre, debemos mirar por nuestros intereses".

"La circunstancia de Roberto es que el año que viene acaba contrato. El club no quiere vender a Roberto, el año pasado ya pudimos hacerlo, no es que hayamos salido del pozo y estemos rebosando de dinero, pero el año pasado nos podría haber venido bien y, sin embargo, pensamos que nos iba a dar rendimiento, y así ha sido. El Málaga no quiere vender a Roberto. No quiere vender a ningún jugador de la cantera. Él nos ha trasladado a través de sus agentes que quiere salir. La oferta me parece baja, pero es lo que hay. Intentaremos elevar la cifra. A mí me habría gustado que Roberto se hubiese sentado a ver hasta dónde podía llegar el Málaga por él en Segunda División, pero cree que debe salir ahora".

"No tenemos ninguna oferta oficial, por lo que las circunstancias de porcentajes de futuros traspasos no las hemos tratado. Son circunstancias que se tienen en cuenta, siempre intentas quedarte con algo. En este caso de jugadores jóvenes que tienen un gran potencial y pueden crecer mucho es lógico que nos interesa, pero de momento no hemos hablado nada porque no ha llegado oferta oficial. Pelearemos por conseguir lo máximo para nuestros intereses".