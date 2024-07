El plan de Pellicer para la próxima temporada

Pese a la amplia trayectoría del Málaga CF en el fútbol profesional, más concretamente en la Segunda División que disputará este año, el ascenso en Tarragona le convirtió en el penúltimo equipo en llegar a la categoría. Además, en lo meramente numérico, de los cuatro clubes que lograron subir, el de Pellicer es el conjunto que obtuvo menor puntuación en la liga regular de Primera RFEF. Es decir, clasificatoriamente, el Málaga parte del último lugar.

Es por ello, que desde el interior de Martiricos no paran de trasladar mensajes de calma y tranquilidad de cara a la temporada que está a punto de arrancar. El técnico boquerón ha hablado en su comparecencia de ser exigentes, pero también cree que despegar los pies del suelo puede pasar factura a los suyos. Para evitar catástrofes, es clave no pensar en cotas que puedan ser excesivas y acaben siendo frustrantes, por lo que en el club se marcan desde el día uno el objetivo de no perder la humildad y evitar errores que ya sucedieron años atrás derivaron en el descenso blanquiazul a Primera RFEF.

Pellicer, que es consciente de la ilusión que ha generado en el malaguismo el ascenso, quiere que se mantenga la llama que se ha prendido en el entorno y pueda seguir creciendo el ambiente de optimismo y ambición. El técnico considera haber progresado con respecto al año pasado y confía en que pueda seguir moldeándose y ofrecer al Málaga una versión mejorada de lo que ha sido esta temporada.

Una de las claves es analizar lo que pasó en la temporada 2022/23 y que terminó con los malaguistas fuera del fútbol profesional tras 25 años. Desde el club saben que se generó una ambición desmedida que le fue pasando factura a lo largo del curso. Tal era el nivel que se esperaba de la plantilla que Rubén Castro habló en un acto del club para ilusionar a la gente diciendo que había venido para devolver al club a primera. Esas palabras ha pedido Pellicer que se eviten para no repetir errores que puedan poner en riesgo el desarrollo del equipo: "No podemos cometer los mismos errores que hace dos años, sacando a un jugador diciendo que íbamos a ascender".

La cantera parte de cero

En la plantilla, han habido jugadores jóvenes que han demostrado estar capacitados para formar parte del primer equipo. Jugadores como Cordero, Ochoa o Murillo han sido habituales en los esquemas de Pellicer y por ello seguirán en la dinámica de entrenamientos, pero el técnico cree que tienen que seguir dando señas de su rendimiento. El de Nules piensa que en todos los trabajos se debe seguir actualizando el rendimiento y, por ello, los canteranos, que son patrimonio del club, tienen que ponerse el mono de trabajo junto a sus compañeros y focalizarse en que el proyecto continúe teniendo resultado. En el cuerpo técnico son conscientes de que la temporada va a ser larga y todos los jugadores que estén en el día a día del equipo van a tener oportunidad de demostrar su capacidad.