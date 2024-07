Pellicer: "El corazón dice una cosa y la cabeza decía lo mismo, esta es mi casa"

El Málaga CF vivió este miércoles el primer gran día de la temporada 2024/25: la presentación de la renovación de Sergio Pellicer, que continuará como líder del banquillo hasta 2026. Acompañado de Loren Juarros, dejó claro que no tuvo demasiadas dudas para seguir y que "esto es el sueño de cualquier entrenador de cantera".

Sensaciones

"Dar las gracias a Loren, Kike, José María y todos los empleados del club que es como una familia. La segunda pata son los jugadores y mi cuerpo técnico. Estoy con la ilusión de un debutante y con la energía y la fuerza de todos los años que llevo en este club. Creo que en este último mes y medio he aprendido muchísimo y al final es una cuestión de saber que la fuerza mental la llevamos hasta límites insospechables. Agradecer a mi mujer, mi familia y mi hija. Daros las gracias y pensar en el presente que es un reto muy ilusionante, con muchísima humildad, muchísimo trabajo y darle continuidad a este proyecto. Que podamos dar continuidad a lo que se ha generado este año, desde la máxima humildad".

Decisión

"La diferencia entre la dirección deportiva y el entrenador es que la dirección deportiva trabaja en el futuro y el entrenador en el presente. El presente era el play off y toda la fuerza había que dedicarla en lo realmente importante. Una vez acabamos, tuvimos la primera reunión el martes y a partir de ahí todo ha sido muchísimo más fácil. Es cierto que estaba esa idea de a lo mejor poder salir, pero la dirección deportiva y el club me trasladaron mucho convencimiento y esta es mi casa. En el momento que me lo dice Loren, es todo muy rápido".

Diferencias con 2021

"Es diferente a la otra vez como ocurrió. La otra vez fueron situaciones a nivel personal y de lo que habíamos vivido, esta vez es diferente. La experiencia no es saber más, sino que te has equivocado más veces. El corazón dice una cosa y esta vez la cabeza decía lo mismo. Se ha generado algo que hacía años que no se veía en Málaga y es un reto muy bonito. Este año todos hemos metido piedras en la mochila para que fluya. Es trabajo de todos. Trabajar con unión y humildad. Esta vez ha sido más fácil".

Planificación

"Es un trabajo en equipo. En los clubes nadie está por encima de nadie. Son decisiones que engloba a nivel deportivo. Loren trabaja con su gente y nosotros tenemos una exigencia mutua. Somos personas muy claras, muy transparentes y esa es la clave. A partir de ahí, darle continuidad al proyecto con toda la gente que está y la dirección deportiva trabajará en reforzar lo que tenemos. Ahora pasamos a otra liga totalmente diferente, ya tenemos experiencia y esa experiencia nos tiene que marcar una idea y esa idea la tenemos clara. Todo lo que venga tiene que venir a ayudar y este año ha sido un fiel reflejo. Para mí lo más importante es lo que está aquí, luego lo que vengan, que vengan a ayudar. Más allá de individualidades, ellos son los protagonistas y para mí lo más importante es que haya unión y juntos trabajemos. Cuando llegué era un proyecto a dos años y en un año lo hemos conseguido. Hemos adelantado un año y ahora toca reforzar y seguir hacia adelante".

Sergio Pellicer, durante un entrenamiento en el Anexo. / Álex Zea

Promesas del club

"Confianza. A partir de ahí el proyecto se ve perfectamente cuál es. Tener a gente joven, que tengo que agradecer muchísimo a los jugadores veteranos por entender la filosofía del club. Apostamos por la gente joven y no tienen que sentir esa amenaza. Sobre todo la confianza de seguir con un proyecto y de aquí a una semana ya estaremos aquí para afrontarlo. Tenemos mucha confianza en la gente que va a seguir y a partir de ahí, mejorar, mejorar. En esta categoría todo pasa más rápido, hay que acertar en las tomas de decisiones, pero estamos preparados".

Trayectoria en el club

"No me puedo imaginar todo lo que he vivido, es un sueño. Como futbolista me crié en el Valencia, pero como entrenador me he criado aquí. Esto es el sueño de cualquier entrenador de cantera. He pasado por todas las situaciones en este club, pero no me da vértigo. Vengo con la ilusión de un debutante, tengo claro que mi cara suena mucho, pero voy a intentar reciclarme. Para mí es brutal, es increíble, y espero seguir sumando porque sería buena señal para el bien del colectivo. Esa es la clave y pensar en el bien del club".

Staff

"El staff va a tener continuidad, se lo han ganado todos. Tienen sentido de pertenencia, son gente del club que viene de abajo y han hecho un trabajo brutal. Con Loren estamos viendo qué se puede mejorar".