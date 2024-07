Una nueva oportunidad para los secundarios del Málaga CF

El Málaga CF afronta decisiones muy importantes en esta confección de plantilla para jugar en Segunda División. Es evidente que jugadores como Kevin, Larrubia o Manu Molina no hace falta que pasen una reválida de cara a la próxima temporada, ya demostraron la pasada campaña la capacidad y el rendimiento que tuvieron, pero hay otros futbolistas que sí deberán hacerse valer dentro de la plantilla blanquiazul.

La idea es dar continuidad al modelo y centrar el proyecto en la base que ya existe. Se deberán adaptar los mimbres a la idea futbolística del técnico de Nules y existen jugadores que en su primera temporada en el conjunto de Martiricos estuvieron lejos del rendimiento esperado por la amplia trayectoria que llevaban a sus espaldas.

Sin hablar de nombres concretos, Loren Juarros se refirió en rueda de prensa a esta situación y argumentó que "el fútbol muchas veces te puede quitar la razón" y achacó a las lesiones la falta de continuidad de ciertos jugadores. Además, el director deportivo aseguró que en Segunda División podrán aportar más al equipo de lo que hicieron en Primera RFEF y aseguró que "algunos de ellos van a tener mejor rendimiento el año que viene, que este año".

Entre los jugadores que no estuvieron a la altura de las expectativas se encuentran Luca Sangalli, que llegó a ser capitán en la pretemporada y no ha conseguido asentarse en el equipo; Juanpe, que ha tenido partidos de destellos, pero no logró afianzarse en la medular; y Juan Hernández que, junto a Avilés, ha sido el jugador que menos ha aportado al conjunto de Sergio Pellicer esta temporada. Aunque el canterano del Celta ha ejercido de apoyo de los jóvenes en el vestuario, tal y como afirmó Larrubia en la celebración del ascenso.

Juanpe posa para La Opinión durante el Media Day del Málaga CF previo al play off. / Álex Zea

Overbooking de fichas

A la espera de que se selle la renovación de Ramón, el Málaga cuenta con 19 fichas asignadas para la próxima campaña -incluyendo a un Roberto que se va a marchar-, además de la número 20 que sería la de Andrés Caro, aunque al rinconero parece que se le busca salida. Teniendo en cuenta que el capitán blanquiazul está en negociaciones con el club, serían 21 las licencias ocupadas y solo quedarían disponible cuatro inscripciones más.

Ante esa escasez de hueco, se deberá decidir qué pasa con Murillo (por normativa debe pasar al primer equipo al cumplir 23 años) y qué ocurre con los jugadores que han tenido menos continuidad en la plantilla, como puede ser el caso de Juan Hernández o Juanpe. Además, el proyecto de cantera pasa por ir afianzando jugadores en el primer equipo, por lo que, pese a su juventud, jugadores como Antoñito Cordero o Aarón Ochoa pueden estar en posición de aspirar a formar parte de la primera plantilla a todos los efectos y generar una situación de mayor exceso de futbolistas.