Fiebre por el Málaga CF: 5.000 nuevos abonados en el primer día

Que el malaguismo vive una de las mejores épocas que se le recuerda es un hecho. En los últimos diez años, el Málaga CF no ha hecho más que decaer. Tras dos descensos, innumerables problemas administrativos y temporadas complicadas también en el plano deportivo, fue en el tramo final de la 23/24 cuando algo encajó en la provincia. No fue al conseguir el ascenso, ya que es fácil lanzarse a las calles a festejar e inundarse en una marea de gente. Desde antes de que comenzase el play off de ascenso a Segunda División, las distintas localidades de la provincia engalanaron sus ayuntamientos con banderas malaguistas, los comercios se tiñeron de blanquiazul y, en los colegios, se explicó como primera lección el himno del Málaga.

Y, claro, si los resultados deportivos acompañan, el resultado es evidente. El malaguismo se ha expandido a niveles extraordinarios por cada rincón de Málaga. De la ciudad y de la provincia. No es algo que quede en palabra, pues, como era de esperar, todo ese crecimiento se ha traducido en la campaña de abonados.

Cifras de locura

El primer día fue un éxito. Pero no fue un éxito de revisar las cuentas al final del día y darse por satisfechos por superar las expectativas. Fue tal éxito que, en torno a las ocho de la tarde, el Málaga CF anunció en sus redes sociales que no admitirían más nuevas altas hasta el 8 de agosto. El club blanquiazul se vio obligado a llevar a cabo dicha medida, ya que en el primer día se alcanzaron los 5.000 nuevos abonados.

En la temporada pasada, los blanquiazules superaron los 20.000 abonados, por lo que, a expensas de las renovaciones, la entidad de Martiricos paralizó las solicitudes de nuevos abonados.

Las renovaciones, por su parte, siguen también un alto ritmo, aunque conscientes de que no deben apurar tanto como los nuevos abonados. En el primer día, renovaron su abono 2.700 malaguistas, por lo que se espera que sigan avanzando durante los próximos días. Los que pretendan renovar su abono cuentan hasta el 4 de agosto.

Además, a los 7.700 abonados oficiales en el primer día se han de sumar las 1.500 solicitudes por parte de peñas que han sido aceptadas por el club, por lo que, a efectos prácticos, es 9.200 la cifra real de abonados en el primer día de campaña del Málaga CF.

Histeria en las taquillas

El club fue conciso en su explicación del procedimiento de la campaña de abonos. La primera semana se dedicaría únicamente a las renovaciones y nuevas altas a través de la página web, por lo que el abono solo se podía gestionar de manera online. Sin embargo, miles de malaguistas hicieron cola en las taquillas del estadio de La Rosaleda durante todo el lunes para intentar conseguir su objetivo. Desde por la mañana con una fila de personas que cubría toda la zona de fondo sur e incluso parte de tribuna hasta la tarde, en la que se ocupó la zona de preferencia en busca de estar a la sombra ante el incesante calor. El malaguismo está más vivo que nunca y así se ha demostrado en el primer día de campaña de abonados.