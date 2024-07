Roberto se despide del malaguismo y deja un dardo

Roberto Fernández ya es historia en el Málaga CF. El delantero de Puente Genil ha decidido que debe iniciar su carrera en el extranjero y no continuar en el equipo que le ha formado como futbolista. Tras hacerse oficial su marcha al SC Braga, el delantero ha querido despedirse de la afición malaguista que le ha tenido como un ídolo de la siguiente manera:

"Malaguistas, me dirijo a vosotros, con sentimientos encontrados, para anunciar mi despedida del club después de seis fantásticos años. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio representar y defender este escudo, estos colores y este club con toda mi pasión y mi corazón.

He vivido momentos inolvidables, he celebrado victorias y he aprendido de las derrotas. He crecido como jugador y como persona gracias al apoyo incondicional de todos vosotros, la mejor afición del mundo, sin la que no hubiésemos podido conseguir el ansiado y merecido ascenso.

Quiero agradecer a mis compañeros, a los entrenadores, al personal del club y a cada persona que ha formado parte de esta familia, todo lo que me han aportado. Su dedicación, seriedad y profesionalidad han sido fundamentales en mi evolución.

Me llevo en el corazón cada gol, cada celebración y cada abrazo en este estadio, al que siempre consideraré mi hogar. Aunque separemos nuestros caminos, nunca será un adiós, porque el Málaga CF siempre estará en mi mente y en mi alma.

Espero que mi traspaso contribuya a hacer al Málaga más grande, y así poder responder a la confianza que siempre me han dado. También deseo que haya cordialidad y veracidad en las explicaciones sobre mi traspaso porque me dolería profundamente que no se fuera sincero con el aficionado, base fundamental y sustento de este grandísimo club.

Gracias infinitas por todo el cariño y el apoyo incondicional que me habéis brindado a lo largo de estos años. Siempre seré un malaguista más y así lo pregonaré con orgullo.

¡Hasta siempre y gracias por todo!

Con cariño,

Roberto Fernández".