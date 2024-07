Así es y así juega Álex Pastor, el primer fichaje del Málaga CF

La preparación para la temporada 24/25 avanza a pasos agigantados y el Málaga CF debe alcanzar el ritmo de los demás. Los blanquiazules fueron, junto al Córdoba, el equipo de Segunda División que más tarde acabó la pasada temporada con diferencia. Es por ello que en el mes de julio debe quemar etapas que en otra época transcurrirían con mayor tranquilidad. Para ponerse a tono debe acudir al mercado de fichajes, ya que como explicaron Kike Pérez y Loren Juarros, firmarán a seis o siete jugadores. Y el primero de ellos ya está en camino.

Tal y como avanzó La Opinión de Málaga el pasado martes, será Álex Pastor el primer refuerzo de los malaguistas en el presente verano. El contrato del central barcelonés con el FC Andorra expiró el pasado 30 de junio tras el descenso del club del Principado, por lo que quedó libre. Su destino será el Málaga, donde quedó libre el puesto de central que quedó vacío tras la marcha de Juande.

Cómo juega Álex Pastor

Los malaguistas incorporan a un central tan joven como experimentado en la categoría. A sus 24 años y con sus 1,85 metros de altura y 77 kilos de peso, Álex Pastor sabe lo que es jugar en Segunda División. Tras salir de la cantera del Espanyol rumbo a Italia, pasó por las inferiores de la Sampdoria y el Vis Pesaro hasta firmar por el Andorra. Es entonces donde, tras lograr el ascenso a LaLiga Hypermotion en su segunda temporada, da el salto a Segunda División. Sin haber sido un indiscutible rotundo en todas las temporadas en el equipo tricolor, ha destacado sobre el resto y terminó la pasada temporada siendo un fijo a pesar del descenso del equipo andorrano, donde acumuló un gol y una asistencia en 25 partidos.

Una de las mayores virtudes de Pastor es su salida de balón. El zaguero catalán acostumbra a salir con tranquilidad desde campo propio, sin eludir responsabilidades en la construcción de la jugada. Además, no solo tiene criterio en la elección del pase, sino que supera líneas con facilidad al partir desde zona defensiva. Cuenta con una conducción de balón impropia de un central físico como lo que puede parecer que es, ya que, si tiene oportunidad, avanza sin miramientos en campo rival.

También es rocoso en acciones defensivas. Es efectivo a la hora de ir al suelo y férreo en el marcaje, pues cuesta superarlo en el uno contra uno. Sin embargo, su debilidad aparece en grandes distancias. No es un central especialmente rápido, por lo que sufre a campo abierto ante delanteros veloces, aunque no debería suponer un problema al tener en cuenta que el Málaga no acostumbra a plantear su línea defensiva en el centro del campo. El barcelonés, en principio, parece hecho a medida para un Sergio Pellicer que, además de Pastor, cuenta con Einar Galilea, Nelson Monte, Murillo, Moussa y Andrés Caro en el eje de la zaga.