Álex Pastor: "No ha hecho falta convencerme mucho para venir al Málaga CF"

Llegar a una ciudad con tanta historia y con una afición al fútbol tan importante como Málaga es siempre ilusionante. Y para Álex Pastor no iba a ser menos. El central ya está entrenando junto a sus compañeros en el anexo de La Rosaleda y este martes le ha tocado llevar a cabo su puesta de largo como blanquiazul.

Sonriente y con la ilusión del primer día, Álex Pastor pasó por la sala de prensa de La Rosaleda en su presentación como jugador del Málaga CF y se mostró ambicioso y motivado por su nueva etapa en la Costa del Sol. Además, ya pudo pisar por primera vez el césped de La Rosaleda.

Contento por estar en Málaga, habiendo tenido a su tocayo Álex Calvo de consejero para elegir donde vivir y con la mente puesta en seguir progresando. Para esto y más ha dado una rueda de prensa en la que Pastor se ha dado a conocer entre el malaguismo en la que ha dicho lo siguiente:

Llegada al vestuario

"Estoy encantado de estar aquí. El grupo me ha acogido de maravilla. Desde el primer día que conocí a Loren y a Capote me han tratado muy bien y me siento afortunado de estar aquí."

Cómo le convencieron

"Al Málaga quién no lo va a conocer. Mi familia es andaluza, mis abuelos son de Sevilla y Granada. Desde que me contactaron no tuve ninguna duda. Quería un proyecto a largo plazo que fuese estable y el Málaga CF me lo daba. Quería vivir en una ciudad como esta, es lo que necesitaba, lo que quería y me siento afortunado de estar aquí."

Objetivos

"Seguir mejorando y creciendo en la categoría. Vengo a un proyecto muy estable. Queremos consolidarnos y ser fuertes en el futbol español. No había otro sitio para elegir mejor. En Andorra era diferente. El ambiente por supuesto que es muy diferente y estoy muy contento por venir."

Segunda División

"Va a ser de las más bonitas que se han jugado nunca. Es un privilegio poder estar en Segunda este año. Somos uno de los equipos que mejor afición tiene, si no la que mejor."

Cómo se define

"Me considero guerrero, ambicioso, me gusta ser valiente y pelear hasta el final. Me gusta tener la pelota, ser valiente y pelear hasta el último minuto que se pueda."

Loren Juarros, junto a Álex Pastor. / Málaga CF

Alex Calvo

"Hablé con Álex en cuanto tuve el interés del Málaga. No me ha tenido que convencer de nada, bastante convencido estaba ya. Me habló muy bien de Málaga y de las zonas para vivir, pero no me ha tenido que convencer mucho."

Italia

"Me fui con 15 años. No me lo pensé dos veces, era una aventura, una experiencia. Pensé en ir año a año y me trabajé ser futbolista profesional. Hace cuatro años que llegue a Andorra, con 20. El español es un futbol muy atractivo, con aficiones atractivas y ahora cumplo uno de mis sueños en estar en un club como este."

Polivalencia

"Lo que queremos es jugar, aportar al equipo donde te pida el mister. Se me tuvo que poner de lateral derecho, pivote alguna vez, e intento aportar todo lo que puedo en la posición que me toque. Central, lateral o banquillo, pero siempre intento aportar con mi rol."

Plantilla

"En cuanto a calidad no hace falta hablar. Ascender desde Primera RFEF es muy difícil, yo lo he conseguido y necesitas una plantilla completa. El grupo es bastante sano y muy bueno. Loren siempre me ha recalcado que es importante tener esa base de grupo humano y en el campo salir a ganar."

Llegada a Málaga

"No he hecho ningún compañero especial, pero todos me han tratado muy bien. Parece un grupo muy sano, me he sentido acogido y estoy encantando con tantos mensajes que me han llegado de la afición. Estoy deseando que ruede el balón y podamos empezar la temporada."