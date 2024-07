Luismi Sánchez, en su presentación: "Firmar en el Málaga CF siempre es un paso adelante"

El Málaga CF ha presentado a su segundo fichaje, Luismi Sánchez. El centrocampista llega procedente del Real Oviedo y desde este lunes ya forma parte de la disciplina del club tras pasar los pertinentes reconocimientos médicos.

Formado en el Sevilla FC y con amplia trayectoría en el fútbol profesional, el gaditano aterriza en Málaga en un fichaje que le "ha despertado mucha ilusión” y se ha mostrado motivado con el proyecto en una comparecencia en la que ha dicho lo siguiente:

Málaga CF

"Firmar en el Málaga CF siempre es un paso adelante. Es una opción que ha despertado mucha ilusión, no solo en mí sino en mi familia y eso siempre es importante".

Pellicer

"No he tenido mucho tiempo de saludar a los compañeros ni al míster. Espero que mañana, mucho más tranquilo, pueda tener una conversación con él y que me cuente su idea".

Qué le ha convencido

"Venir al Málaga CF, que es un gran club, un club histórico. Hay que agradecerle a Loren el fuerte interés que demostraron en mí, eso me hizo decidirme por este club, que es un club histórico con una gran afición y que ojalá que este año podamos disfrutar mucho".

Luismi Sánchez en su presentación con el Málaga CF. / Álex Zea

Objetivos

"Lo primero intentar adaptarme, al equipo, a la ciudad, a todo. A partir de ahí competir, aportar experiencia, que llevo varios años en la categoría, y tener humildad, ser ambiciosos y competir semana tras semana".

Ascenso

"Desde el primer momento que hubo interés me aportó muchísima ilusión. Tenía muchas ganas de venir aquí, la verdad. El Málaga, aunque venga de una categoría inferior, es un club grande".

Negociación

"Loren contactó con nosotros. Estuve hablando con él y con el míster. A partir de ahí empiezas a darle vuelta, va tomando fuerza y fuerza hasta que la semana pasada se fue aclarando la situación. Mi familia y yo teníamos claro que queríamos venir aquí, con la suerte de que pudimos llegar a un acuerdo".

Proyecto

"Sobre todo tranquilidad. Trabajo. Es un proyecto bonito, hay buen vestuario, se respira buen ambiente y hay que tener ambición. Trabajar cada día, cada semana y poco a poco la temporada te va a ir poniendo en tu sitio".

Casco

"Es una buena opción ponerlo a la venta".

Luismi, a la izquierda, despeja ante Álex Muñoz, del Levante. / Miki López

Compañeros y ciudad

"Conozco a Alfonso Herrero, que coincidimos en Oviedo y sí que hablé con él para preguntarle de todo, no solo del club, sino de la ciudad también. Es bueno tener controlado todo. Tenía buenas referencias de la ciudad, solo había estado para jugar y me dijo sobre el vestuario que iba a disfrutar mucho, que estaba unido, que era un vestuario alegre y que se respiraba un buen ambiente. Al final eso es clave para una temporada tan exigente".