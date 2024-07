El Málaga CF hace caja con el inminente traspaso de En-Nesyri al Fenerbahce

El verano del Málaga CF cuenta con varios objetivos prioritarios. Uno de ellos, como no puede ser de otra manera, es el de armar la mejor plantilla posible para su regreso al fútbol profesional, en el que disputará una complicadísima Segunda División. Sin embargo, también hay trabajo de distinta índole en los despachos de La Rosaleda. Tal y como ha explicado Kike Pérez en múltiples ocasiones, aumentar el límite salarial mediante diversos ingresos es fundamental para fortalecer la competitividad y el músculo económico del club. Con los patrocinadores ya cerrados y la venta de Roberto, los blanquiazules siguen recibiendo pellizcos.

Es la venta de Youssef En-Nesyri la causante del nuevo ingreso de los malaguistas. La salida del delantero marroquí es un hecho, pues voló este lunes desde Málaga a Estambul. El ariete abandona la disciplina del Sevilla para unirse al Fenerbahce. El traspaso finalmente se ha acordado en 22 millones fijos más tres en variables. Es entonces donde entra el Málaga CF.

Cuando En-Nesyri salió del Leganés al Sevilla, los blanquiazules no vieron un euro debido a que fue un traspaso entre clubes españoles. Al no salir de LaLiga, el mecanismo de solidaridad de la FIFA no ingresó en la ecuación. Sin embargo, con la marcha al club otomano, los boquerones sí recibirán una ‘pedrea’. Al Málaga le corresponde un 0,5% por cada temporada que disputó el magrebí en Martiricos. Por tanto, el club malaguista recibirá 375.000 euros por derechos de formación.

Youssef En-Nesyri pide perdón a la afición tras un gol. / Gregorio Torres

Además, el CD Leganés se embolsará el 10% de la operación, tal y como estipularon en la mencionada venta a los hispalenses. El Málaga sigue recibiendo pellizcos de operaciones de sus talentos del pasado, tal y como puede ocurrir con Dean Huijsen, cuya continuidad en la Roma no está garantizada. Sin duda, los boquerones vigilan de cerca los movimientos de sus canteranos aunque se despidiesen hace años de la entidad.

Una interesante lista

En-Nesyri se une así a una lista de malaguistas que, una vez fuera de la entidad de Martiricos, han dejado dinero en las arcas costasoleñas. Para que el mecanismo de solidaridad de la FIFA entre en juego, como en el caso de En-Nesyri, debe darse un traspaso a un club extranjero, que no pertenezca a LaLiga. Uno de esos casos fue el de Samu Castillejo. El extremo salió del Villarreal rumbo al Milan, dejando dinero en La Rosaleda, tal y como ocurrió también con Pablo Fornals, que salió también del Villarreal, aunque en este caso al West Ham.

Un caso distinto es el de Ricardo Horta o el que se podría dar en un futuro con Roberto, ya que eso trata de porcentajes de futura venta. Si Roberto se marchase a algún club desde el Sporting de Braga, el Málaga ingresaría por el acuerdo acordado en caso de traspaso próximo, tal y como debió ocurrir con Ricardo Horta, motivo del litigio que sigue vivo a día de hoy. Veremos si en el presente mercado llega algún nuevo pellizco a Martiricos.