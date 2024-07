Baturina: "El gol es mi cosa favorita del mundo"

Roko Baturina fue presentado en el mediodía del miércoles como nuevo jugador del Málaga CF. El croata se convirtió en el primer fichaje de un atacante hasta la fecha en el mercado de fichajes. Con una camiseta que, a diferencia de Álex Pastor y Luismi Sánchez, sí lucía dorsal, el '9', recibió la bienvenida de Loren Juarros, que deseó lo mejor para un delantero que, tal y como explicó, tiene dos motivos para hacer las cosas bien: ayudar al equipo y estar a la altura para que se ejecute la opción de compra y pueda permanecer durante muchos años en Málaga. Tras ello, en claro, pero aún por pulir castellano, Baturina contestó a las preguntas de los medios de comunicación.

Tipo de jugador

"Creo que puedo ayudar al equipo primero con trabajo y después con goles, con asistencias y con compromiso. Soy un delantero que juega bien de espaldas que también busca bien la pelota al espacio y con buena finalización. Creo que son tres cosas que me definen bien como jugador".

El dorsal '9'

"El '9' siempre es una responsabilidad en todos los equipos, pienso que estoy preparado para esto y solo con trabajo puedo hacer cosas que este número necesita. Es mi número favorito, soy delantero y el gol es mi cosa favorita del mundo. Pienso que me va bien y tengo que aportar trabajo".

El partido que jugó en La Rosaleda

"Todo el mundo conoce Málaga como una gran ciudad y gran equipo, todo el mundo sabe lo que es en el mundo del fútbol. Aquel partido, con esa afición fue increíble, no podía escuchar a la afición y el pitido del árbitro por el ruido de la afición. Esos son los partidos que más quiero jugar en la carrera. Para mí es importante jugar en España porque es mi sueño. En Santander solo fueron dos veces por seis meses, quiero jugar más. En Portugal quería jugar más, pero cuando tuve oportunidad de venir al Málaga no me lo pensé dos veces".

La sombra de Roberto

"Roberto es un muy buen delantero, pero es normal en el fútbol, los jugadores cambian de clubes y cuando el Málaga se interesa en mí, no lo pensé ni un minuto. Es un gran club y tenía muchas ganas de venir aquí".

El vestuario

"He visto que es un muy buen grupo, muy joven pero con muy buena relación y mucho talento. Este año podemos hacer muy buenas cosas y pienso que el entrenador sabe utilizar a los jugadores. A mí me encantaría jugar el sábado el primer amistoso del verano, pero no es una pregunta para mí, es para el míster".

José Alberto, extécnico del MCF

"No he hablado con José Alberto, pero hablé con él antes sobre el Málaga, y para mí es un gran club, una gran ciudad. Para él solo tengo buenas palabras. Es un entrenador que ayuda mucho, y todo es bueno sobre él".

Loren Juarros: "El 90% del equipo está construido, faltan retoques"

Loren Juarros también tuvo parte de protagonismo en la rueda de prensa de presentación de Baturina. El director deportivo malaguista trató los diversos temas de la actualidad blanquiazul, tanto sobre el nuevo fichaje como de los distintos asuntos que rodean la actualidad boquerona.

La opción de compra

"Los parámetros son los económicos, ni rendimiento ni nada. Simplemente que el rendimiento en el Málaga nos haga decidir que se quede. Es un jugador que por edad no está construido al completo, tiene muchas cosas en las que mejorar y él lo sabe. Creo que se ha definido muy bien como jugador. Por la edad que tiene y por las características que hemos visto, es un jugador de futuro, con 24 años podemos sacar las mejores virtudes que tiene. Prefiero no decir de cuanto es la opción de compra. Si se ejecuta seguramente se conocerá, dependerá de su rendimiento".

Roko Baturina, junto a Loren Juarros, anunciado como nuevo fichaje del Málaga. / Málaga CF

Más fichajes

"Estamos valorando y mirar opciones, queremos completar el equipo de la mejor manera posible siempre que encontremos algo que nos mejore, estamos buscando un delantero de un perfil diferente. Si no encontramos lo que necesitamos, siempre lo he dicho, está Chupete entrenando con el primer equipo. Siempre miraremos hacia abajo. Seguimos mirando esas dos posiciones de arriba y algún jugador de fuera, no es fácil porque todos los equipos nos estamos pegando en el mismo caladero. Los jugadores de esas condiciones que ya están asentados tienen unos parámetros económicos a veces inalcanzables para nosotros. El 90% del equipo está construido, faltan retoques. Ante la duda, no vamos a dudar sobre mirar la cantera".

Baturina

"Lo hemos comentado antes, es un delantero de referencia que tiene capacidad de jugar de espaldas y también de encontrar el espacio a la espalda de la defensa. Buscábamos ese delantero que juegue entre centrales. Que juegue desde atrás, pero que también pueda crear incertidumbre, que tenga remate y que esté lo más cerca del gol".

La renovación de Cordero

"Estamos hablando con él, han salido muchas cosas. Estamos hablando con su entorno, con su familia y estamos caminando. Algunos por ahí ya saben más de lo que sabemos nosotros".