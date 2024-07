Loren Juarros: "Estamos buscando un perfil de delantero diferente"

En la rueda de prensa de presentación de Roko Baturina como nuevo jugador del Málaga CF, Loren Juarros también tuvo parte de protagonismo. El director deportivo malaguista trató los diversos temas de la actualidad blanquiazul, tanto sobre el nuevo fichaje como de los distintos asuntos que rodean la actualidad boquerona.

La opción de compra de Baturina

"Los parámetros son los económicos, ni rendimiento ni nada. Simplemente que el rendimiento en el Málaga nos haga decidir que se quede. Es un jugador que por edad no está construido al completo, tiene muchas cosas en las que mejorar y él lo sabe. Creo que se ha definido muy bien como jugador. Por la edad que tiene y por las características que hemos visto, es un jugador de futuro, con 24 años podemos sacar las mejores virtudes que tiene. Prefiero no decir de cuanto es la opción de compra. Si se ejecuta seguramente se conocerá, dependerá de su rendimiento".

Más fichajes

"Estamos valorando y mirar opciones, queremos completar el equipo de la mejor manera posible siempre que encontremos algo que nos mejore, estamos buscando un delantero de un perfil diferente. Si no encontramos lo que necesitamos, siempre lo he dicho, está Chupete entrenando con el primer equipo. Siempre miraremos hacia abajo. Seguimos mirando esas dos posiciones de arriba y algún jugador de fuera, no es fácil porque todos los equipos nos estamos pegando en el mismo caladero. Los jugadores de esas condiciones que ya están asentados tienen unos parámetros económicos a veces inalcanzables para nosotros. El 90% del equipo está construido, faltan retoques. Ante la duda, no vamos a dudar sobre mirar la cantera".

Cómo es Baturina

"Lo hemos comentado antes, es un delantero de referencia que tiene capacidad de jugar de espaldas y también de encontrar el espacio a la espalda de la defensa. Buscábamos ese delantero que juegue entre centrales. Que juegue desde atrás, pero que también pueda crear incertidumbre, que tenga remate y que esté lo más cerca del gol".

La renovación de Cordero

"Estamos hablando con él, han salido muchas cosas. Estamos hablando con su entorno, con su familia y estamos caminando. Algunos por ahí ya saben más de lo que sabemos nosotros".