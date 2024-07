El presidente del Nástic no olvida el play off: «No éramos el equipo elegido para ascender»

Hace más de un mes desde que el Málaga CF ascendiese a Segunda División en el último suspiro de la prórroga de la final por el ascenso en el Nou Estadi frente al Nástic de Tarragona. Sin embargo, mientras en Martiricos ya se tratan otros asuntos, en Tarragona sigue siendo tema de conversación. En una entrevista a ‘Relevo’, el nuevo presidente grana, Lluís Fábregas, ha expresado su descontento y ha insinuado que el Málaga se vio favorecido para hacerse con el ascenso:

«Teníamos claro que el Nástic no era el equipo elegido para subir de categoría. Además, hemos sufrido unas sanciones desmesuradas e injustas. A partir de ahí, con una decepción enorme por no consolidar el ascenso que nos lo habíamos merecido en el Campo, No es la primera vez que nos pasa. Personalmente, llevo muchos años en la dirección y conozco casos que impiden que el Nástic pueda ser equipo de LaLiga a día de hoy».

Antoñito Cordero celebra su histórico gol a hombros de Kevin. / Agencia LOF / LMA

Además, señaló que el Málaga ascendió debido a «otros asuntos»: «Entiendo perfectamente que el Nástic no tenía que subir. Había un club, que era el Málaga, que sí. En los dos partidos demostramos que fuimos mejor equipo deportivamente hablando, pero otros aspectos condujeron a lo que pasó. Tanto en La Rosaleda como en el Nou Estadi, que desapareció el árbitro del terreno de juego con un estado de nervios altísimo. Una cosa nunca vista en un campo de fútbol».