Juan Hernández y Andrés Caro, señalados en el primer test de pretemporada

La pretemporada no suele servir de referencia para muchos aspectos. Los dorsales no son definitivos, hay jugadores que juegan fuera de sitio porque así lo requiere el encuentro y hasta se producen más de diez cambios, pero hay detalles muy significativos en según que partidos. Este es el caso del disputado en Marbella entre el Málaga CF y la UD Almería.

El partido ante los indálicos sirvió para ver los primeros detalles de Baturina y la jerarquía de Álex Pastor, pero también dejó detalles de cuál es la idea del club y de su técnico Sergio Pellicer. El entrenador de Nules tomó la decisión de no correr ningún riesgo con los jugadores que estaban tocados, como podía ser el nuevo centrocampista Luismi Sánchez, pero también se decantó por no hacer partícipes a dos futbolistas que no entran en sus planes.

Los dos descartados fueron Juan Hernández y Andrés Caro, ambos fuera de la planificación del club. Actualmente, el Málaga tiene en plantilla a 24 jugadores y solo podría inscribir a un jugador más. Esto contrasta con la idea de Loren Juarros, puesto que el dirigente blanquiazul tiene el objetivo de incorporar, como mínimo, a tres futbolistas en este mercado veraniego. Para ello necesita dar salidas y dos de ellas serían, presumiblemente, la de los hombres que no se vistieron en la tarde del sábado ante el cuadro rojiblanco.

Juan Hernández en un partido en La Rosaleda. / Álex Zea

Perjudicado por la falta de continuidad

El caso del extremo es el más evidente. Su bajo rendimiento y su falta de continuidad le han hecho ser uno de los señalados dentro de la plantilla a la hora de aligerar el plantel. El lorquino ha sido uno de los hombres que más vestuario ha hecho, pero es cierto que no ha estado al nivel que se le pedía durante la campaña y está el primero en la rampa de salida. Además, desde el club trabajan en la incorporación de uno e incluso dos jugadores de banda, por lo que es evidente que no entra en los planes del conjunto boquerón.

Marcharse a Sevilla le ha sacado de la ecuación

En el otro lado está Andrés Caro, que ha vuelto a Málaga tras estar cedido en el Betis. Desde el club ya le comunicaron días atrás que la defensa estaba apuntalada y que no había hueco para él en el plantel. Al 'overbooking' existente en su demarcación, se suman los antecedentes que ya tuvo el pasado verano, puesto que el propio Loren Juarros hizo púbico que el rinconero no había querido jugar la pasada campaña en el Atlético Malagueño y por ello se marchó al club verdiblanco. Con esos condicionantes, y el asentamiento de Murillo en el primer equipo, se trabaja en dar salida al joven central para poder liberar otra ficha que permita inscribir a alguno de los fichajes que el club incorpore en las próximas semanas.