Dura carrera por Julen Lobete

Las negociaciones se han puesto serias en este mercado de fichajes. Tras incorporar a Álex Pastor, Luismi Sánchez y Baturina, el Málaga CF se ha lanzado para tratar de hacerse con uno de los nombres más cotizados en el mercado de plata, Julen Lobete.

Julen Lobete, formado en la Real Sociedad, se encuentra en el Celta después de que los gallegos invirtiesen una cifra cercana al millón de euros en hacerse con sus servicios. El conjunto celeste no cuenta con el futbolista, desde donde ya ha encadenado varias cesiones, y está tratando de resolver su situación lo antes posible. El propio técnico gallego, Claudio Giráldez, decidió que el atacante no viajase a Francia para el amistoso que disputaron ante el Lille.

Ante la posibilidad de hacerse con los servicios de Lobete, desde varios clubes de Segunda han lanzado sus garras sobre el extremo zurdo. Tanto el Levante como el Deportivo, son dos de los clubes que están tratando de convencer al futbolista para que se una a sus filas. El atacante quiere recuperar su mejor versión en el club al que vaya, por ello está meditando todas las ofertas desde aspectos deportivos y tratando de no solo focalizarse en temas económicos que le lleven a otro sitio en el que no tenga protagonismo. En el propio Celta no ha tenido oportunidades y tuvo que irse cedido al Waalwijk holandés y al Andorra.

El Málaga CF, en la pelea

El Málaga CF sabe que no es de los 'gallos' de la categoría, económicamente hablando. Desde Martiricos son conscientes de que van a tener que convencer al futbolista con otras armas y andan en ello. El club está en la pelea por hacerse con el jugador y está bien posicionado para conseguir vestirle de blanquiazul.

La fórmula que se trabaja es la de no pagar una compensación inmediata al Celta. Una de las alternativas es una cesión, opción que los gallegos rechazan, y la otra es la que si convence a la cúpula celeste. En ese caso, el Málaga CF se haría con los servicios de Lobete a coste cero, pero tendría que pagar una serie de bonus y plusvalías en caso de que Lobete destaque y el club blanquiazul sacase tajada de una hipotética futura venta. Esta última opción es la más factible.