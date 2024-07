El Málaga mantiene la cautela con Luismi

La paciencia y el fútbol no suelen ir de la mano. Eso se ha visto multitud de veces en el Málaga CF, donde las prisas y la premura han terminado pasando factura a algunos jugadores. En esta ocasión no se está haciendo así, por ello Luismi está siendo precavido. El centrocampista se encuentra sobrecargado muscularmente, tras haber jugado el play off de ascenso al límite, y llegó a La Rosaleda siendo conocedor de que debía tener calma.

Esta situación de Luismi le ha hecho mantenerse en el gimnasio durante los últimos días y este miércoles ha vuelto a repetir. Mientras sus compañeros han saltado al césped del Anexo alrededor de las 9:30 horas y han empezado con una breve activación y rondos, centrando posteriormente el trabajo en labores técnico-tácticas, él se ha quedado junto a Ramón en el gimnasio de La Rosaleda.

Una imagen de un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

Los que sí están trabajando con el grupo son Moussa y Haitam, pero también están teniendo cautela y se van incorporando de forma progresiva y parcial. A pleno rendimiento entrenaron los jóvenes, que volvieron a ser los mismos que lo vienen haciendo de forma habitual.

La sesión de mañana está programada para las 9:30 horas en las mismas instalaciones, la cual se producirá tras la doble sesión de este miércoles que seguro deja a algunos futbolistas con una alta carga de trabajo en las piernas.