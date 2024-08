"Ojalá el Málaga vuelva a Primera, pero ahora hay que tener los pies en el suelo"

Luismi Sánchez (Puerto Serrano, 1992) ha llegado este verano al Málaga CF como uno de los fichajes de peso en este nuevo proyecto del Málaga CF en Segunda División. Con experiencia sobrada en la categoría de plata, el gaditano está llamado a ser un jugador importante para Sergio Pellicer este curso. Ha empezado a menor ritmo que el resto del grupo debido a que terminó agotado el play off de ascenso a Primera, pero confía en ir cogiendo poco a poco el ritmo necesario para llegar en forma al arranque de temporada.

Lo primero de todo, ¿cómo lleva la adaptación al equipo y a la ciudad en estos primeros días?

Bastante bien, todavía intentando ubicarme un poco en la ciudad. En el equipo muy bien, muy cómodo. Espero que siga así la adaptación.

¿Qué impresión se ha llevado de los primeros contactos con los compañeros y el míster?

Muy buena. Es verdad que hay un gran grupo. Con el entrenador ya tuve conversaciones antes de venir, me transmitió su idea, me habló de la ciudad, del club... Hablo con él casi a diario. Intentando estos días absorber los conceptos que él quiere. Con los compañeros muy bien, es un grupo que me ha sorprendido para bien. Se nota que es un grupo unido, alegre, joven... pero con mucha ambición y ganas de hacer un gran año.

Luismi Sánchez, en la grada de La Rosaleda / Álex Zea

Está entrenando estos últimos días al margen del grupo por unas molestias. ¿Hay que preocuparse?

No, para nada. Simplemente es porque terminé la temporada pasada el play off con molestias en la rodilla de una lesión que tuve. Forcé en el play off para jugar. Tuve que parar un tiempo al terminar la temporada, aprovechando las vacaciones. Perdí un poco de tono muscular y eso es lo que intentamos recuperar poco a poco con trabajo de gimnasio y de campo, progresivo. De las molestias estoy bastante bien.

Entonces el viernes todavía es demasiado pronto para verte sobre el césped en el segundo amistoso de la pretemporada.

Sí, todavía lo veo algo precipitado. Poco a poco iré entrando con el grupo para coger el tono que necesito y poniéndome al ritmo de mis compañeros.

"Poco a poco iré entrando con el grupo para coger el tono que necesito y coger ritmo"

Aquí en Málaga hemos vivido un play off que, por suerte, salió bien. ¿Cómo vivió ese play off con el que casi asciende a Primera con el Real Oviedo?

Es bonito siempre jugarlo. Es difícil, exigente, los equipos que lo juegan están ahí a un paso de subir. Llega en un momento de la temporada en el que llevas una mochila importante de cansancio. No subir fue jodido, nos quedamos a un paso. Ahora ya con la mente puesta en Málaga, ojalá se pueda jugar otro play off aquí tarde o temprano. Sería bonito.

¿Cómo se produce esa salida del Oviedo? Llevaba varios años y finalizaba contrato. ¿Decisión del club o del jugador?

Estuvimos hablando para renovar, pero con la marcha del míster se quedó ahí en el aire. Al final cada uno pensó que lo mejor era que los caminos se separasen. Cuando surgió la opción del Málaga... Es un club que me ilusiona mucho a mí, a mi familia y no tardamos mucho en llegar a un acuerdo.

¿Tuvo otras propuestas de Segunda División?

Sí, había varias opciones, en Segunda y también del extranjero. Como te digo, la que más me ilusionó y más me motivaba era el Málaga. Por su club, su ciudad, su afición. Ahora ya espero estar al nivel y poder ser un jugador importante en este club.

Luismi Sánchez / Álex Zea

Es un club que viene de Primera Federación, pero es un histórico como el Málaga. ¿Qué espera de esta primera temporada?

Lo dije ya en mi presentación: el Málaga es un club grande. Independientemente de dónde venga. Acaba de ascender a la categoría, pero el Málaga es un gran club, tiene una masa social grande, una afición increíble. Aquí estamos para aportar, ojalá el Málaga vuelva algún año a Primera División, pero ahora mismo hay que tener los pies en el suelo, ser humildes y trabajar día a día para que el Málaga esté lo más arriba posible.

¿Qué puede esperar el Málaga de Luismi? ¿Qué puede aportar dentro y fuera del campo?

Se me transmitió que buscaba experiencia en la categoría. Puedo dar equilibrio al equipo. Hay jugadores con una calidad individual increíble, buscamos poder soltar más a esa gente de arriba y tener una referencia. Un jugador por delante de la defensa que puede dar equilibrio al equipo.

Es un grupo muy joven, muy hecho de la pasada temporada. ¿Cómo está viendo a los ‘chavales’?

Me han sorprendido muchísimo, no me esperaba para nada la intensidad con la que entrenan. Hay jugadores con los que ya coincidí en Segunda. A algunos los conocía, pero otros me han sorprendido, una calidad individual increíble y mucha ambición. Este año, aunque muchos debutan en la categoría, creo que no va a haber problemas para que se adapten rápidamente. Las ganas y la ambición lo tienen, y eso es muy importante en la categoría.

¿Cómo ve la plantilla actualmente para la Segunda División?

El otro día jugamos el primer amistoso y me sorprendió para bien. Se vieron muchas cosas. Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar, está claro, como todos los equipos, pero se vieron detalles buenos. El equipo está trabajado, sigue con la continuidad del año pasado y podemos competir esta temporada.

Se siguen buscando refuerzos para el ataque. En Segunda ahí se puede marcar la diferencia.

Eso ya depende del club. Pienso que el equipo tiene buenos jugadores, tiene una gran plantilla. Si el club y el míster ven necesario reforzar alguna posición es cosa de ellos. Yo lo que veo es que hay un equipo hecho, que puede competir en la categoría.

Luismi Sánchez, en Fondo, posa para La Opinión / Álex Zea

Pasando ya a lo personal, sabe que aquí en Málaga va a haber mucho cachondeo con el tema del casco... Es algo que le ha acompañado prácticamente toda su carrera.

Sí, me ocurrió en 2012 en el filial del Sevilla, me fracturé cráneo y toqué una arteria que estaba formando un coágulo de sangre interno. Iba aumentando por hora. La opción fue operar y limpiar. Llevo varias placas ahí. Nadie me obliga, pero por mi seguridad me siento más cómodo. Prefiero llevar la protección para no volver a pasar por eso.

Ha pasado mucho tiempo, ¿recuerda cómo fue la vuelta a los partidos tras eso? ¿Sentía miedo?

Para nada miedo. En el primer entrenamiento, seis meses después, tuve que ir otra vez al hospital a repetirme las pruebas porque en una jugada fui con todo y se asustaron. Tuve que revisar que no había nada.

Ya es algo que forma parte de ti. ¿Podría jugar sin él?

En los entrenamientos no lo suelo llevar, si veo alguna jugada peligrosa voy con el freno. Pero en los partidos es imposible ir con el freno. Lo utilizo solo en los partidos. Es un poco incómodo, pero te adaptas rápido. Seguiré llevándolo mientras juegue. No quiero volver a pasar por ese momento ni que mi familia lo vuelva a vivir.

"El casco lo utilizo solo en los partidos. Es un poco incómodo, pero te adaptas rápido"

Ha jugado ya en La Rosaleda de visitante. Estará deseando verlo en breve con 30.000 personas animando.

Mi familia viajó a Málaga, me dijeron que tenía una afición increíble. Es un club que lo ves desde pequeños y deseas jugar en un club como este. Cuando apareció la opción del Málaga, hubo que pensarlo poco. Se habló en casa, es un club atractivo.

Acaba de llegar, está todavía aclimatándose. ¿Se ve echando raíces aquí?

Espero que quede mucho para terminar mi carrera, pero ojalá. No me dio tiempo todavía a estar mucho tiempo por la ciudad, pero en el club se ve gente, no solo del cuerpo técnico o servicios médicos, que se ve que aman al club. Van codo con codo con los jugadores. Es un club idóneo para seguir creciendo, ojalá esté aquí muchos años. Ahora mismo solo pienso en adaptarme lo más rápido posible, ser un jugador importante y ayudar al Málaga a conseguir sus objetivos.

Ya para terminar, ¿cuál es su deseo a nivel personal y colectivo para esta temporada.

En lo personal, ser un jugador importante e intentar ayudar con mi experiencia a los compañeros en lo que necesiten. ¿Deseo colectivo? Pues ojalá cumplir los objetivos que se vayan marcando en función de los partidos. No sé si nos dará para un objetivo o para otro. Así que ojalá se cumplan.

El objetivo lo irá marcando cada resultado...

El paso de las jornadas te va poniendo en su sitio, la Segunda esa así. Al final, 10 equipos empiezan bien y en dos jornadas te metes abajo y en otras dos estás arriba. Hay que mantener el equilibrios, ser constantes y mantener esa ambición para ir sumando cada semana

Suscríbete para seguir leyendo