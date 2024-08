El Málaga CF le saca brillo al final de pretemporada (2-0)

El Málaga CF está muy preparado para comenzar ya la Segunda División. Habrá tenido menos rodaje, menos margen de movimiento en el mercado y menos descanso que casi todos sus rivales, pero va a llegar con un nivel físico y de competitividad sublime. 2-0 ante el Córdoba y fin de pretemporada prácticamente perfecto.

Fue un amistoso, aunque solo reconocible como tal por ser durante el verano. Sí, por las camisetas sin el nombre de los futbolistas y las gradas totalmente vacías del Estadio Municipal Ciudad de La Línea. Si fuera por el Málaga... podríamos hablar perfectamente de esa jornada 4 de LaLiga Hypermotion que va a volver a cruzarle con Genaro de nuevo.

Hasta entonces habrá que esperar. Mientras tanto, Sergio Pellicer tuvo la última oportunidad de analizar a algunos de sus futbolistas. Por ejemplo, le dio la titularidad tanto a Aarón Ochoa como a Izan Merino. Especialmente importante era el partido para este último, pero cumplió con creces. El irlandés, sublime. El que tampoco falló fue Antoñito, que va a dar dolores de cabeza porque se va a merecer muchos minutos y Murillo, firme como central. Incluso Chupete pudo haber celebrado algún gol.

No tardaron en llegar las alegrías. Como no podía ser de otra manera, de la mano del ‘10’. Larrubia no ha tenido pretemporada, se ha tomado cada partido como si fuera el penúltimo del curso y tardó solo 7 minutos en reafirmarlo. La cogió desde banda derecha, hizo virguerías con la defensa cordobesista y batió al guardameta Carlos Marín para poner el 1-0. Una genialidad de un mago que ha vuelto del verano dos pasos por encima del resto.

Estuvo muy cómodo el equipo durante todo el encuentro, la identidad sigue ahí. Daba igual que fuera un 10 de agosto. Estructura muy firme y paciente con el balón, variedad entre la presión alta y baja... Hay cosas que no cambian. Tampoco Alfonso Herrero, que dejó en la primera mitad dos paradas espectaculares para demostrar que la garantía de nivel va a estar ahí.

Estreno y confirmaciones

Con el inicio de la segunda parte, entraron nueve jugadores para seguir sumando. Ahí se estrenó Julen Lobete, el último de los fichajes. Parecía entonces tener menos ritmo el partido, pero Antoñito y un zapatazo al larguero volvieron a revivir los cimientos del estadio gaditano. Antoñito, qué jugador...

Y si el encuentro sirvió para confirmar a ciertos futbolistas, también lo hizo con el estado de forma de Juanpe: como pivote, como director de juego y como goleador desde segunda línea (2-0). Incluso Dioni y Chupete dispusieron de ocasiones para plantar en el marcador el 3-0. En definitiva, 90 minutos que pueden dejar muy satisfecho a Pellicer y que dejan un gran sabor de final de pretemporada.

Fin de pruebas

Así que, a falta de que llegue alguna que otra cara nueva, esto es todo lo que hay. Se acabaron las pruebas. La próxima vez que veamos al Málaga CF en partido será el próximo sábado, ya sí con el debut en Segunda División ante el Racing de Ferrol. El primer paso de un regreso para el que la grada ya ha puesto su sobresaliente. Ojalá lo haga también el césped.