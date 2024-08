Racing de Ferrol, la última revelación de Segunda

La temporada 2024/25 ya está aquí. En solo cinco días, el Málaga CF jugará su primer partido oficial del curso, en su retorno a la categoría de plata, y lo hará en una plaza tan complicada como A Malata. El estreno de los blanquiazules en su vuelta al fútbol profesional será este sábado (17.00 horas) frente al Racing de Ferrol, la sensación de la pasada temporada en LaLiga Hypermotion.

El equipo gallego vivió el verano pasado lo mismo que los blanquiazules este año. Consiguieron el ascenso desde Primera RFEF a la categoría de plata, regresando al fútbol profesional tras 15 años en la sombra. Y la campaña que firmaron los de Cristóbal Parralo fue poco mejorable para las expectativas de un recién ascendido a una división tan dura como LaLiga Hypermotion.

El Racing de Ferrol se fue ganando el respeto de toda la categoría a base de hacer un buen fútbol y ganar partidos ante los ‘cocos’ de la categoría. Ese buen hacer le llevó a estar en zona de privilegio durante algunas semanas y a llegar con opciones reales de jugar el play off de ascenso hasta el final. Las plazas de play off la temporada pasada contaron con muchos pretendientes y finalmente los gallegos no fueron capaces de concluir el curso entre los seis primeros, algo que hubiera sido una campanada absoluta. Al término de la fase regular, el Racing de Ferrol fue 10º, a cinco puntos de ese play off.

Buena parte del éxito de los de Cristóbal Parralo se basó en ser un equipo muy sólido en A Malata, donde consiguió 39 de sus 59 puntos. En toda la temporada, solo dos equipos fueron capaces de llevarse los tres puntos de su feudo. Firmó como local 10 victorias, 9 empates y solo esos dos tropiezos.

Plantilla totalmente renovada

La plantilla del equipo gallego ha sufrido una transformación absoluta durante el verano. Ya en mitad del curso pasado perdió a Carlos Vicente, que se marchó al Alavés, y al término de la temporada a muchos de los futbolistas que fueron importantes. Jugadores como Ander Cantero (Burgos CF), Iker Losada (Betis), Héber Pena (Vizela) o Jesús Bernal (Sporting de Gijón) han abandonado el plantel, además de otros que también tuvieron protagonismo pero concluyeron su cesión como Sabin Merino, Nico Serrano, Óscar Pinchi, Enrique Clemente o Sergio Cubero.

Para recomponer su plantilla ha realizado, hasta la fecha, 12 fichajes: Erick Cabaco, Josué Dorrio, Álvaro Sanz, Luis Perea, Aitor Buñuel, Eneko Jauregi, Christian Borrego, Jesús Ruiz, Aitor Gelardo, Yoel Rodríguez, Aleksa Puric y el veterano Naldo. Es decir, que el once que saque Cristóbal Parralo frente al Málaga CF en la primera jornada de LaLiga Hypermotion no tendrá nada que haber a sus alineaciones del pasado curso. Todo lo contrario a la apuesta del conjunto blanquiazul, que ha mantenido al bloque del ascenso y, hasta el momento, solo ha hecho cuatro fichajes -Álex Pastor, Luismi, Baturina y Julen Lobete-.