El Málaga CF y el Deportivo impulsan LaLiga Hypermotion

La temporada 24/25 de la Liga Hypermotion se presenta como una de las más reñidas de su historia y los aficionados serán una parte fundamental. La competición ya empezó en las taquillas, los tantos clubes históricos sacaron su lista completa de abonados, que lidera el RC Deportivo con 26.607 y le sigue el Málaga CF con 26.550 socios, que acaba de batir su cifra histórica de abonados tras asignar los últimos 750 carnés disponibles por aforo.

Tanto el Deportivo como el Málaga CF militaron la temporada anterior en Primera RFEF, lo que demuestra que este año en Segunda división se presenta como un año ilusionante para dos equipos históricos en el fútbol español. Ya lo dijo Alex Pastor en su presentación: "La malaguista es una de las mejores aficiones".

Una Segunda de Primera

La Segunda División de este año es una de las que más clubes históricos de Primera División ha tenido en su clasificación. Sus aficiones también son de máximo nivel y eso se puede comprobar en sus abonados. Tras Dépor y Málaga CF, el tercer equipo con más socios es el Real Zaragoza con 24.304, seguido del Real Sporting con 21.150 y de otro histórico como el Real Oviedo, con 20.579.

La lista de grandes nombres no acaba ahí, el Málaga CF también compartirá división con el Cádiz, que cuenta con 17.500 abonados; el Elche, con 16.000; otros andaluces como el UD Almería, con 15.000 socios, el Granada con 14.000 y el Córdoba, que ya militó junto al Málaga CF en Primera RFEF, con 11.441. La lista de clubes que han pisado primera la completan el Levante UD, Real Racing Club, SD Eibar, SD Huesca, Albacete Balompié, CD Tenerife, FC Cartagena y CD Castellón.

Pequeños gigantes

El Málaga CF no solo deberá plantar cara a equipos experimentados en la máxima categoría del fútbol español, sino también a combinados que no saben lo que es Primera División. Los más destacados son el Racing de Ferrol, primer rival liguero de los blanquiazules, y el Burgos FC, que lucharon hasta las últimas jornadas por entrar en puestos de play off en la 23/24.

El equipo blanquiazul tampoco deberá perder de vista al Mirandés, Cartagena y Eldense, conjuntos que se mantuvieron en la división en las últimas fechas y se consolidaron como un equipo a tener en cuenta en la zona media de la tabla.