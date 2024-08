Lobete y "un paso muy positivo" para competir en el Málaga CF

Julen Lobete, después de haber podido disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta del Málaga CF ante el Córdoba, tuvo este miércoles su presentación como nuevo jugador blanquiazul.

A su lado, como es habitual estuvo el director deportivo Loren Juarros: "Procedente del Celta de Vigo, viene a reforzar las posiciones de ataque, principalmente las de fuera. Bienvenido, Julen, al Málaga CF. Agradecerte tu predisposición desde el primer día que nos pusimos en contacto con tu representante para venir al club. Pusiste todo de tu parte para que pudiera realizarse. Que tu suerte sea la del Málaga también", declaró para darle paso al futbolista.

Análisis personal

"Soy un jugador de ataque, puedo jugar en cualquier posición. Es verdad que me gusta más por la izquierda, pero si el míster me necesita de segunda punta o en la derecha, puedo jugar tranquilamente. Quiero adaptarme bien, ayudar al equipo en lo que sea".

Motivos de la llegada

"Tenía muchas ganas de llegar aquí y conocer a los nuevos jugadores y al staff técnico. En cuanto hablé con Loren lo tenía claro, fue todo positivo. Los compañeros del equipo como Luca, Jokin o Pastor me dijeron que era todo positivo. Me decanté por el Málaga CF porque era un paso muy positivo y lo vi claro".

Momento de la rescisión

"Es verdad que cuando tienes que rescindir un contrato para llegar a otro equipo es duro porque yo quería llegar lo antes posible a Málaga para incorporarme con el equipo. Estaba tranquilo y mi agente me relajaba, no me agobié. Eso es bueno para un jugador, así lo hice. Me fue todo bien y aquí estoy con una ilusión tremenda".

De vuelta a Segunda

"Yo creo que la Segunda de este año va a ser muy competitiva por los jugadores y los equipos que hay. Nosotros tenemos que estar tranquilos, jugar nuestros partidos y los resultados llegarán. Veo al equipo muy bien, el vestuario es muy bueno. Nosotros lo vamos a hacer bien".

Julen Lobete, en su presentación como jugador del Málaga CF. / Málaga CF

Preparación física

"Al equipo lo veo preparado. Las primeras jornadas tienes que estar al 100% porque el resto de equipos pueden estar bien. Tú tienes que estarlo".

Competencia en las bandas

"Yo estoy muy tranquilo porque confío mucho en mí y somos un equipo. Nos tenemos que ayudar entre nosotros y no pensar en cosas como la competencia. Somos todos muy buenos, vamos a hacer partidos muy buenos y nos vamos a ayudar".

Adaptación personal

"Es verdad que a mí me gusta adaptarme lo antes posible para que vaya bien y soy una persona a la que le gusta mucho conocer a gente nueva. Tiene que haber ese feeling en los jugadores, en el campo después también se va a ver".

Ofertas de otros clubes

"Yo hablé con Loren y todo era positivo, no dudé. Tuve otras cosas, pero el proyecto Málaga CF es muy bonito e ilusionante. Me decanté por el Málaga porque me gustó mucho".