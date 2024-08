Loren Juarros: "La prioridad ahora es un delantero"

Este miércoles tuvo lugar la presentación de Julen Lobete como nuevo jugador del Málaga CF. Sin embargo, gran parte de los focos estuvieron puestos sobre la figura de Loren Juarros, el director deportivo blanquiazul, y toda la luz que pudiese aportar a lo que queda de mercado de verano. La ventana se cierra el día 30 y el objetivo está muy claro: "La prioridad ahora es un delantero".

Con cuatro fichajes ya completados -Álex Pastor, Roko Baturina, Luismi Sánchez y Lobete-, al Málaga le quedan un par de movimientos para cerrar la plantilla. Pero hay una guinda del pastel, muy cotizada como siempre en el mercado, que serviría para completar el puzzle. Ahora bien, ni en Martiricos hay una posición económica dominante ni todavía ha llegado el momento de que salgan a relucir los descartes de Primera División.

Julen Lobete, en el amistoso ante el Al-Jazira. / Málaga CF

"Estamos centrados en lo que está centrado el 90% de los equipos, escarbando por todos los sitios a ver si alguien encuentra algo diferente. Es un poco la posición que queremos reforzar, complementar. Ya hay dos delanteros en el equipo. Lo que añadimos ahora es complementos para que haya la máxima competencia. Ahí queremos complementar la posición de arriba, es una prioridad y estamos buscando un delantero. Ahora queda tranquilidad, el mercado termina el 30 de agosto. Estaremos abiertos a ver qué posibilidades salen, pero no como algo que sea imprescindible. Estamos trabajando en un tercer delantero", valoró el director deportivo.

Juan Hernández

Ahora bien, no es el único foco en el que está centrado el club. Hay otro nombre sobre la mesa muy importante: Juan Hernández. "Es un jugador absolutamente integrado en el grupo. El año pasado no tuvo, desafortunadamente, los minutos que creíamos que iba a poder tener por las lesiones. Tiene sitio en el equipo. Si hay algo que le interesa al jugador y al club, barajaremos las posibilidades. El míster no ha contado con él para que pueda resolver su situación. Si se tiene que quedar, se quedará. Valoraremos cuál es la decisión final, tenemos hasta el día 30. Es un jugador de la plantilla, pero escucharemos situaciones que le vengan bien a él y también al club".

En caso de que el extremo deje de formar parte de la plantilla blanquiazul, se abre un nuevo abanico de opciones. "Ahora la prioridad es un delantero. ¿Otra posición a reforzar? Si sale Juan, nos plantearemos qué opciones tenemos y si esas opciones mejoran lo que tenemos en casa", aseguró Juarros y en ese esquema emerge una figura como la de Antoñito.

Juan Hernández sigue en la rampa de salida. / Álex Zea

El canterano ha demostrado este verano que puede tener un sitio de calidad en el primer equipo y todo apunta a que oportunidades va a haber: "Yo creo que hay bastante y bueno. No solamente en pretemporada, también en los entrenos, hay jugadores que nos han manifestado que están preparados. Valoraremos bien qué interesa en esas situaciones, si que estén más cerca del primer equipo o el segundo. No vamos a hacer cosas que no nos vayan a dar un plus o que tapen la evolución de jugadores que tenemos en casa, la proyección de ellos es buena".

Balance de pretemporada

Mientras tanto, son operaciones de futuro. Lo que empieza ya es LaLiga Hypermotion 2024/25 para la que Loren Juarros llega "satisfecho": "Ha sido una pretemporada diferente. Ya lo hablamos, terminamos tarde y con poco tiempo de descanso. Había que recuperar a la gente, hacer algo diferente a las pretemporadas más largas. Estamos satisfechos, contentos. Las sensaciones que tenemos es que el grupo está aguantando bien los entrenos, todos los jugadores están. Con los tres partidos el equipo ha manifestado que tiene ritmo y que está preparado. La temporada en Segunda es muy larga. Como siempre decimos, hay que transmitir seguridad, pero los comienzos no marcan el devenir de la temporada. Estaremos en alerta", concluyó.