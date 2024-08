Pellicer: "Tenemos que llegar a los 50 puntos y luego ya veremos"

El inicio liguero está a la vuelta de la esquina para el Málaga CF: este mismo sábado ante el Racing de Ferrol a las 17.00 horas y le llegó la hora también a Sergio Pellicer, que dio la primera rueda de prensa de la temporada donde trató varios asuntos de importancia para el club y para el malaguismo. Lo principal es saber dónde se tiene que centrar el club y el técnico lo tiene claro: "El objetivo es asentarse, hacer los 50 puntos y a partir de ahí ver dónde estamos".

"Tenemos que ser un equipo valiente y atrevido, la idea es esa. Es cierto que hemos cambiado ciertas cosas con respecto al año pasado, pero lo importante es que se conocen más. Ayer vi el primer partido de Segunda en directo y sabemos que en esta categoría los nombres no valen para nada. El nivel de la categoría es alto y cualquier rival puede ganar a cualquiera", afirmó Pellicer.

Luismi y Haitam

Aunque hay dos nombres sobre la mesa. El malaguismo tiene ganas de ver al recién incorporado Luismi Sánchez y a Haitam, pero el castellonense afirmó que tendrán que esperar todavía un poco más para que se vistan de corto: "Haitam y Luismi no van convocados a Ferrol, es una pretemporada justa y es muy pronto para estar. Creo en el trabajo colectivo y en la gente que ha hecho la pretemporada. Tienen un proceso de trabajo y hay que ser cautelosos con ellos".

Luismi, en un entrenamiento en Martiricos. / Málaga CF

Ramón y Moussa Diarra son jugadores que también están con molestias y que todavía no están preparados para salir al campo, con los que el técnico pidió paciencia: "Moussa está sin entrenar por un problema en el tobillo, vamos a esperar. Ramón está entrenando poco a poco, tenemos un plan físico con ambos y tenemos que ser muy cautelosos, cada día puede ser una sorpresa. Aun así los veo mejor".

Juan Hernández

Dentro de ese análisis global antes del primer partido oficial, un jugador que no entra en los planes de Sergio Pellicer es Juan Hernández. El extremo no tuvo muchos minutos por las lesiones la anterior campaña y tampoco parece que vaya a tenerlos en esta: "Juan es un profesional y entrena como un animal, el año pasado no tuvo suerte y es un jugador que tiene nivel, pero en esas posiciones voy a apostar por otra gente. Esto es futbol".

Los que sí entran en los planes para esta temporada son Antoñito, Izan Merino y Aarón Ochoa. Los canteranos están en buena dinámica y Pellicer los valora como jugadores del primer equipo: "Hay pocos equipos donde pueden competir jugadores de 17 o 18 años. Esto es un proyecto de club y creo firmemente en ellos".

"El año pasado, en una situación extrema, tomamos medidas extremas. Los vemos capacitados y saben gestionarlo bien, pero debemos ser cautelosos. Deben saber que hay 24 convocados y que luego en el partido solo pueden jugar 11 titulares y como mucho cinco cambios, si no pasa nada", añadió Pellicer.

Nuevas incorporaciones

El fichaje de otro hipotético delantero es otro de los temas que lleva todo el verano rondando por el entorno malaguista. A pesar de que quizá sea una pieza que necesite el Málaga CF, el técnico tiene claro que los mejores jugadores están en la plantilla y esa tiene que ser la idea que se transmita a la afición.

"Los mejores están aquí, somos los últimos en llegar, pero los primeros en historia y exigencias. Hay que transmitir esa humildad, la competición marcará lo que tenemos. Es una nueva etapa con gente que ya se conoce. La afición nos ha dado una lección con su compromiso y debemos demostrar que estamos a su altura".

Racing de Ferrol

Habrá que esperar hasta entonces, lo que está aquí ya es el primer encuentro de la temporada. El míster se mostró confiado en la unidad del grupo y sabe que son jugadores que se conocen a la perfección. Caso contrario es el del Racing de Ferrol, primer rival del Málaga CF en liga y que ha hecho 11 fichajes en este mercado estival. Pero el de Nules sabe que será un partido complicado ante un combinado que tiene un entrenador con las ideas muy claras.

"La primera vuelta del año pasado fue el segundo mejor equipo. Eso es un ejemplo para nosotros porque ellos fueron un recién llegado. Nos vamos a encontrar un equipo nuevo, pero con la misma idea, muy vertical y que obstaculiza mucho. En cada partido es importante cada detalle, la categoría requiere de un alto nivel de concentración. Debemos saber dominar y ser superior al rival", concluyó.