Pellicer: "Me voy con la sensación de que se nos han escapado dos puntos"

Tras vivir el regreso del Málaga CF a Segunda División, Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa muy contento. Era un día señalado en el club por volver al fútbol profesional y llegó con un empate ante el Racing de Ferrol (2-2). Felicitó a sus jugadores por el rendimiento, principalmente a los más jóvenes, y evidenció el hambre: "Me voy con la sensación de que se nos han escapado dos puntos".

Balance

"Hemos vuelto con buenas sensaciones. Es cierto que en el inicio del partido, mediante las acciones a balón parado, han entrado muy fuertes y nos han situado en bloque bajo. Sabemos que es un equipo muy peligroso, pero es cierto que en el último tramo de la primera parte hemos sido nosotros con la pelota. En el primer acercamiento marca Kevin y hemos hecho muy buena segunda parte. En esas acciones... Hemos sido capaces de seguir en partido, seguir nuestro fútbol. Nos hemos adelantado, la pena es la segunda jugada. Ferrol tiene su fortaleza aquí. Sabemos que va a ser muy difícil que los rivales saquen puntos aquí. Me voy con muy buena sensación, en lo individual y colectivo. Me voy con la sensación de que se nos han escapado dos puntos. De donde venimos son cosas bonitas, pero sabemos que hay cosas a mejorar".

Cambios en el dibujo

"Los primeros 20 minutos no teníamos salida limpia. Manejamos diferentes estructuras para defender y para atacar. Una de esas es hacer salida de tres con Manu, Juanpe aparece en la base y que los exteriores salgan. Hemos encontrado espacios. Hay situaciones que me han gustado mucho en posicional, pero el fútbol tiene otros aspectos. Lo que pasa es que en esta categoría el balón parado y la segunda jugada es el 35% de los goles. Son aspectos en los que hay que trabajar. El otro día vi el Granada - Albacete y todos son goles a balón parado. Tenemos que seguir en la idea, pero muy contento porque enfrente había un rival espejo con la temporada que hizo y la misma plantilla que subió de Primera RFEF. Creo que hemos vuelto".

Balones aéreos

"En pretemporada hemos estado bien. A mi compañero le va a preocupar los dos goles que le hemos hecho en posicional. Es fútbol. La preocupación queda con los goles o las acciones de peligro. Ellos han tenido dos. Más que te rematen, hay que saber obstaculizar. Pueden rematar, pero hay que estar atentos a la segunda jugada. No me preocupa. Estoy contento porque hemos hecho dos goles, hemos generado y hemos dado una muy buena versión en nuestro primer partido".

Errores

"Me voy contento porque he visto una buena versión de mis jugadores. No es momento de reprochar absolutamente nada. Cuando encajas goles, el porqué de los goles... Sabemos la situación. Hoy es un día positivo para nosotros".

Vuelta al fútbol profesional

"Hemos vuelto, estamos aquí. Creo que nos espera una Liga apasionante. Lo bonito es que hemos repetido equipo casi menos dos jugadores. Ha entrado gente joven, hemos jugado de tú a tú contra el que fue equipo revelación la temporada pasada. Ya estoy pensando en que el sábado vamos a tener 30.000 almas en La Rosaleda. Tenemos que honrarlas con nuestro esfuerzo y trabajo más allá del resultado. Solventaremos los pequeños errores y seguiremos mejorando".

Aarón Ochoa salió de inicio como titular. / LaLiga

Posible polémica en el segundo gol

"Intento evitar las cámaras porque verlas con la tensión del partido no ayuda. Hay que ayudar al estamento arbitral. Cuando llegue al hotel lo veré. Si ha sido gol, habrá sido gol y no fuera de juego o falta".

Juventud

"Creo que somos de las plantillas más jóvenes. Eso es lo bonito, el desparpajo que tenemos. Tiene su debe en ciertos aspectos de la inexperiencia, en segunda jugada, duelos individuales, pero sabemos ese debe que tenemos y a mí dame la ilusión de un niño y la fuerza de un adulto. Tenemos una mezcla. Lo hemos decidido y yo soy un amante de los chavales. La mejor versión ha sido con la gente joven. En muy pocos equipos juega gente de 16/17/18 años. Nosotros vamos a ser uno de ellos".