Kike Pérez: "El Malaga CF tiene el mercado cerrado"

El Málaga CF está este miércoles de Feria y por motivo de esta festividad, el director general del club, Kike Pérez, se pasó por la caseta de San Miguel de la Plaza de la Constitución. Pérez, junto a otros miembros de la directiva, aprovechó para atender a los medios y hablar sobre la situación actual del club.

Mercado de fichajes

El tema más candente del verano es el mercado de fichajes, después de la última incorporación de Sergio Castel, Kike Pérez fue claro con el devenir del mercado: "No, en principio no hay más movimientos. Siempre digo que hasta el 30 de agosto en el fútbol todo puede pasar, pero nosotros damos todo por cerrado, nuestro plan no está ninguna incorporación más ni ninguna salida más."

En el mercado no todo es fichar, y después de la gran temporada del ascenso hay clubes que han ido a por jugadores del Málaga CF: "Hemos recibido ofertas, pero nosotros tenemos clara nuestra posición y nuestro proyecto. Con los que están estamos felices y queremos dar continuidad al proyecto y encarar una temporada bonita."

Renovaciones

La irrupción de varios futbolistas jóvenes ha sido una excelente noticia para el Málaga CF. Dos de ellos, Izan Merino y Antoñito Cordero son de los más destacados y entran dentro de los planes del club a corto y largo plazo: "La dirección deportiva está avanzando con sus renovaciones. Ya comentó el entrenador que son jugadores de la primera plantilla. Son jugadores nuestros y ojalá estén muchos años con nosotros", afirmó Pérez

El límite salarial es una preocupación para los clubes del fútbol profesional español y gracias al gran trabajo de gestión del Málaga CF no es un impedimento para el proyecto: "Nosotros estamos dentro del límite y no hemos tenido ningún problema con las inscripciones. Seguimos aumentando contratos comerciales y eso hace que el límite suba. En este aspecto ha sido un verano muy tranquilo", aclara el director general.

La directiva del Málaga CF en la caseta de la Feria de la Plaza Constitución. / Eduardo Nieto

Abonados

Uno de los grandes triunfos del club es la unión que se ha creado entre la afición malaguista, prueba de ello es el récord de abonados, superando los 26.000, esto Kike Pérez lo ve como un éxito: "La clave es de todos, hace un año pedíamos unión de todos y al final hemos logrado crear un clima que haga que la afición se sienta identificada con su club. Esto va de ganar y gracias a ello el club ha dado un empujón".

Para celebrar el compromiso de la afición, el club está realizando un estudio de mercado para abrir una nueva tienda de ropa en el Muelle 1. "El año pasado miramos en la calle Larios porque no queremos estar solo en La Rosaleda, queremos estar en toda Málaga. Estamos haciendo un estudio de mercado y hemos decidido finalmente ir al Muelle 1, en dos o tres meses esperemos que esté abierta. Las camisetas también están siendo un éxito, llevamos ya más de 12 000 camisetas vendidas".

"Nosotros tenemos un presupuesto y gracias a los abonos estamos por encima de lo presupuestado, pero en el ticketing estamos empezando, con lo cual en eso hemos sido conservadores. Lo que sí hemos crecido es en patrocinios privados, en el ticketing, en los palcos VIP, que tenemos 94% de ocupación, no creíamos que íbamos a tener tanto crecimiento. Y eso es lo que vamos subiendo a la liga para que el límite salarial suba y no haya ningún problema", añade Pérez.

El Málaga CF ha realizado este miércoles una visita institucional a la Feria del Centro de Málaga y ha visitado la caseta de San Miguel en la plaza de la Constitución / Álex Zea / Eduardo Nieto

Mundial 2030

Respecto al estadio y su reforma para el Mundial 2030 el Málaga CF está a esperas del proyecto final: "Nosotros cuando veamos o nos digan daremos nuestro punto de vista y aportaremos nuestro granito de arena. Si nos comunican dentro de un mes o de dos que hay una remodelación y que se va a hacer de determinada manera, pues ahí opinaremos y lo llevaremos a nuestro punto de vista. Pero antes a mí no me gustó opinar de algo que está por ocurrir y que yo realmente no sé cómo se van a cometer las obras", fue claro el director deportivo respecto a la Nueva Rosaleda.

También habló de la ciudad deportiva y la construcción de los dos campos de hierba artificial: "Un campo va a estar finalmente el 15 de septiembre y el otro del campo estará la segunda semana de octubre. Y estamos valorando quizá hacer otro tercer campo más. Aprovechar que ya tenemos ahí toda la infraestructura metida para aprovechar", concluyó Kike Pérez.