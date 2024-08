Larrubia: «Viendo lo de la afición, lo que nos espera este año va a ser una locura»

El futbolista del Málaga CF David Larrubia está llamado a derribar la puerta esta temporada con el Málaga CF en Segunda División. Hay muchas esperanzas puestas en él. Larrubia ha llegado al primer equipo desde la cantera, incluyendo una cesión en Mérida en la que mejoró como jugador y persona, según cuenta el protagonista, y ahora le toca dar un paso más en su carrera y ser uno de los referentes del equipo blanquiazul en su retorno a LaLiga Hypermotion

Buenas, David. ¿Qué tal las sensaciones tras ese primer partido de Liga en Ferrol?

Creo que bien, el equipo hizo un partido muy serio. Es verdad que cometimos esos dos errores en jugadas a balón parado y centro lateral. Fue una buena puesta escena. Sumar un punto fuera de casa en el primer partido creo que es bueno.

¿Ha hablado el míster ya con la plantilla para solucionar esos problema a balón parado?

Hemos visto vídeos y correcciones, ya está hablado.

Primer partido y titularidad. ¿Cómo se vio?

Creo que mi partido fue complicado, iban al hombre, el campo no ayudaba demasiado. Fue complicado para los de arriba, lo hablé con Aaron, tampoco se sintió cómodo del todo. Contento por ser titular, sumar minutos y ayudar al equipo.

Ha sido una de las sensaciones de la pretemporada. Hay muchas esperanzas puestas en usted este año.

Eso es bueno, hay que intentar demostrar en el campo la confianza que me da el míster. Intentar dar lo máximo, darlo todo por le escudo que tengo en el pecho y dar todo lo posible.

¿Qué le dice el míster? ¿Nota su confianza?

Suele hablar mucho con los jugadores, tiene un trato cercano. Nos conocemos de varios años. Me pide que llegue al área, que disfrute jugando y juegue tranquilo, que al final saldrán las cosas. Él tiene confianza en mí, y eso es lo que importa.

Viene de abajo, de la cantera, pasó por una cesión en Mérida. ¿Qué piensa cuando echa la vista atrás y ahora se ve en el primer equipo como profesional?

Es una sensación especial, creo que no es fácil llegar hasta el primer equipo viniendo de abajo. Por todo lo que he peleado por estar aquí, estoy viviendo un sueño. La cesión me vino muy bien, para mejorar como persona y futbolista, fue de las mejores decisiones que tomé.

Todavía está el mercado abierto. Se habla mucho de fichajes. ¿Cómo ve la plantilla?

La veo bien. Tenemos el mismo grupo del año pasado, con el mismo vestuario. Con la llegada de Sergio Castel tenemos un equipo competitivo, no sé si llegará alguno más, pero los que han venido nos van a aportar. Todos. Creo que son futbolistas con experiencia en la categoría y nos dan ese salto de nivel.

Y en su puesto ha llegado Lobete. Larrubia, Kevin, Cordero, Haitam... ¿Entiende que se hable de fichar más extremos?

Los que estamos tenemos cualidades diferentes. Lobete es más vertical, Kevin y Haitam tienen uno contra uno. Yo tiro más hacia dentro, hacia la mediapunta. Cada uno aporta algo diferente. Los que estamos nos compenetramos bien, cada uno totalmente diferente al otro.

Aunque el nombre de Samu Castillejo aquí en Málaga dice mucho... ¿Hablan de estas cosas en el vestuario?

Se suele hablar. Kevin tiene contacto con él y no ha dicho nada... A Samu yo lo he vivido de recogepelotas en La Rosaleda. Aunque fuera en mi puesto, me encantaría compartir vestuario con él y conocer al futbolista que yo llevaba tanto tiempo viendo en La Rosaleda. Todo lo que sea ayudar al Málaga, encantado.

Lo vivido la temporada pasada fue espectacular. ¿Cuánto lo ha celebrado este verano?

Esa semana después del ascenso creo que es la que más he celebrado en toda mi vida. Con mi familia, amigos, compañeros de equipo... Creo que vivimos un sueño, el malaguista no sentía eso desde hace mucho tiempo y fue una locura lo que vivimos.

Y más de dos meses después, vuelta a La Rosaleda con la afición. ¿Se le ha hecho largo?

Todos los equipos han tenido más vacaciones que nosotros, pero se ha hecho larga la espera. Viendo cómo ha respondido la afición con el tema de abonados, lo que nos espera este año va a ser una locura.

Buen momento para estrenarse como goleador con el Málaga en Segunda, ¿no? Con uno parecido al de Kevin en Ferrol.

Sería perfecto. El momento, el enganchar a la gente para que siga viniendo todo el año en Segunda y que se siga formando ese vínculo tan bonito que se ha creado. Sería el momento idóneo.

¿Qué espera de la temporada a nivel grupal? ¿Objetivos?

No nos marcamos un objetivo todavía. Vamos ir viendo partido a partido lo que nos depara la categoría. Está claro que primero hay que mirar los 50 puntos, salvarnos y a partir de ahí, si se puede soñar, soñaremos y trabajaremos para ello, pero de momento creo que el objetivo es salvar la categoría, alcanzar 50 puntos y a partir de ahí ver lo que nos depara.

La Segunda es dura, pero ya sabe que la afición aquí se ilusiona con poco. Si empiezan bien las cosas, será difícil tapar palabras como «ascenso».

Sabemos que estamos en el Málaga, siempre se tiene que mirar a lo máximo, con el equipo que tengamos. Hay que mirar hacia arriba, pero siendo realistas... Venimos de Primera RFEF, tenemos un buen grupo y el primer objetivo sería los 50 puntos. Y a partir de ahí, si el malaguista y todos nosotros queremos soñar, pues lo haremos. Eso no nos lo va a quitar nadie.

¿Qué sería capaz de hacer si son capaces de llevar al Málaga a Primera?

Pfff... Si lo de Primera RFEF a Segunda ha sido una locura... de Segunda a Primera haría lo que fuese. Lo que me pidiesen lo haría.

Algún tatuaje caería...

Sí, sí. Tengo todavía pendiente el de este ascenso. Así que seguro que también.

