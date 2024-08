Málaga CF-Mirandés: A por la primera victoria del curso

Se acabó la espera. El Málaga CF vuelve a La Rosaleda. Dos meses después del celebrado ascenso a LaLiga Hypermotion, los blanquiazules se reencuentran con su afición en lo que esperan que sea otra fiesta con el CD Mirandés como invitado de excepción (21.30 horas/LaLiga TV Hypermotion). Tras el empate de la primera jornada frente al Racing de Ferrol en A Malata, los de Sergio Pellicer buscarán la primera victoria del curso ante un equipo que llega reforzado con respecto a la primera jornada pero con su plantilla aún por completar.

El conjunto blanquiazul dio buenas sensaciones en su estreno en Ferrol y ahora debe confirmar ese buen arranque con un triunfo en casa. Los de Pellicer se tuvieron que conformar con solo un punto hace una semana por errores propios en defensa, aspecto a mejorar frente a los burgaleses para aumentar sus opciones de victoria.

Novedades en el Málaga CF

El conjunto blanquiazul llega al choque con buenas noticias en lo que a altas se refiere. Castel ya está inscrito y disponible para Pellicer. También, Luismi ha sumado una semana más de entrenamientos con el grupo y entrará en la convocatoria, aunque será difícil verle de inicio todavía. Habrá que tener más paciencia con Haitam y Ramón, ya involucrados también en las sesiones grupales. La nota negativa es la baja de Nelson Monte, que no podrá participar por un traumatismo en la clavícula. Moussa, también sigue al margen.

Entrenamiento en el Anexo. / Álex Zea

Con este panorama, el once de Pellicer no sufrirá una gran revolución, pero habrá cambios. Como mínimo, uno obligado en el centro de la zaga con la entrada de Einar Galilea en detrimento de Nelson Monte. Y en la mediapunta podría entrar Dani Lorenzo por un Aaron Ochoa que rindió a buen nivel en el debut liguero. Esos son los dos cambios más posibles, en el resto parece que no se moverá nada. Los Luismi, Lobete o Castel irán entrando poco a poco en las alineaciones, sin duda.

Rival reforzado

Por su lado, el Mirandés, que nunca ha ganado en La Rosaleda en partido de Liga, llega cargado de moral tras su victoria en la primera jornada en Anduva frente al Córdoba (1-0). Los de Alessio Lisci llegaron a ese encuentro con solo 12 futbolistas profesionales y lo pudieron solventar gracias a un tanto de Alberto Reina. Los burgaleses se han podido reforzar a lo largo de la semana y llegarán a La Rosaleda con más armas ofensivas para hacer daño al equipo blanquiazul. Ha sumado a Panichelli, delantero cedido por el Alavés, al exmalaguista Álex Calvo y al también extremo Joel Roca, procedente del Girona, además de inscribir al medicoentro Santiago Homenchenko. Dado los pocos efectivos con los que contaba Lisci, algunos de ellos podrían entrar directamente en el once.

La Rosaleda rozará el lleno para la cita. El club cuenta con 26.550 abonados, más otros tantos seguidores que han sacado entradas, que volverán a generar un ambiente espectacular en las gradas de Martiricos para el regreso del equipo a casa. Antes de cerrar la Feria en el Real, el Málaga CF debe hacer los deberes para que la fiesta en la ciudad pueda ser completa.