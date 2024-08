1-1. Dioni rescata un punto en el debut en La Rosaleda

Dos partidos, dos empates. El Málaga CF suma un nuevo punto en su estreno liguero en La Rosaleda frente al Mirandés. Esta vez le tocó ir por detrás e igualarlo gracias a un gol de Dioni, con dedicatoria al cielo, a 10 minutos del final. Los de Alessio Lisci habían conseguido adelantarse con un tanto de Panichelli al filo de la primera mitad de un partido muy trabado y espeso donde los blanquiazules tuvieron que conformarse con un premio menor.

El conjunto blanquiazul quiso llevar la manija del choque en los primeros compases. El Mirandés, bien plantado, no tenía prisa alguna. Ya lo dejó claro su portero en cada saque de portería desde el inicio del partido. A los 3 minutos de juego llegó el primer acercamiento con peligro de los blanquiazules. Larrubia no pudo conectar bien el cabezazo desde dentro del área. Lo seguía intentando el equipo de Pellicer, ahora Dani Lorenzo chutaba cruzado y el balón se acabó perdiendo por muy poco.

El Málaga parecía llevar la iniciativa, pero estaba muy errático en la construcción del juego. El único peligro hasta el momento sobre la meta de Alfonso Herrero llegaba tras pérdidas de los jugadores blanquiazules. Tuvo que aparecer Herrero pasado el cuarto de hora de partido para salvar el 0-1. Paradón a un disparo raso desde la frontal.

Otro error en centros laterales

El partido estaba espeso. Los de Pellicer no conseguían desarbolar la zaga rival cuando llegaba a los metros finales. A los 35 minutos llegaba la primera mala noticia del choque. Kevin se tenía que marchar lesionado haciendo gestos en su ingle. Entraba Lobete en su lugar. Y solo 5 minutos después llegó el primer mazazo en forma de gol. El Málaga estaba repitiendo sus errores de la pasada semana en la defensa de centros laterales y así llegó el gol de Panichelli. Cabeceó libre de marca en el interior del área y batió a Herrero que fue un espectador viendo como el balón se colaba en su portería. Con este resultado adverso se llegaba al término de la primera mitad.

Pellicer no quiso esperar más para mover ficha. Entró Ochoa por Juanpe para el inicio del segundo acto. Pasaban los minutos y el Málaga seguía muy atascado en ataque. Incapaz de generar ocasiones sobre la portería rival. El público comenzaba a impacientarse con las pérdidas de tiempo del rival. Metía más madera Pellicer en el ecuador de la segunda parte con Cordero y Dioni. Se marchaban Baturina y Larrubia.

Dioni, gol y dedicatoria

Y fue Dioni el que estuvo justo en el sitio y el momento indicado para empatar el partido. Con ayuda desde el cielo, el malagueño consiguió rematar un córner botado por Cordero para igualar el choque. Aún quedaban 10 minutos más el añadido para completar la remontada, pero el marcador ya no se movió más, y no fue por falta de oportunidades. Primero, Lachuer estuvo a punto de dar el triunfo al Mirandés con un zapatazo que se estrelló en el larguero y luego Ochoa, ya en el descuento definió demasiado centrado desde dentro del área burgalesa. Al final, reparto de puntos. La próxima semana, los blanquiazules volverán de nuevo a La Rosaleda para medirse al Albacete. A seguir, no queda otra.