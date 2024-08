Las notas de los jugadores en el Málaga CF-CD Mirandés

El mejor

Dioni (8)

Gol especial de Dioni, con ayuda desde el cielo. Salió desde el banquillo para empatar.

Alfonso Herrero (6)

Cal y arena. Hizo una intervención de mérito y luego encajó de cabeza.

Carlos Puga (7)

Eléctrico. Fue de lo mejor del equipo. Mucha intensidad.

Álex Pastor (6)

Líder. Fue creciendo con el partido. Atento y seguro.

Einar Galilea (4)

Lento. Flojo partido del central. Con pérdidas absurdas de balón.

Víctor García (5)

Amonestado. Vio una amarilla muy rápido. Errático en los centros.

Juanpe (4)

Sustituido. Cambiado en el descanso. Amonestado.

Manu Molina (5)

Correcto. Bien en los desplazamientos. Acabó fundido, lo dio todo.

Dani Lorenzo (5)

Agotado. No tuvo su mejor noche. Sin ritmo.

Larrubia (5)

Flojo. No le salió absolutamente nada, y no fue por no intentarlo.

Kevin (5)

Lesionado. Se tuvo que retirar en la primera parte por lesión.

Baturina (3)

Nada de nada. Desasistido. Una isla.

También jugaron

Lobete (5)

Mala suerte. Se marchó lesionado.

Ochoa (6)

Coraje. Peleó todas. La tuvo en el descuento.

Cordero (7)

Talento. Sigue en estado de gracia. Dio la asistencia del gol.

Haitam (5)

De vuelta. Entró en el tramo final.