Pellicer:" Si hubiésemos tenido más calma, estaríamos hablando de otro resultado"

Málaga CF y Mirandés empataron este sábado en La Rosaleda, en un partido equilibrado. El cuadro blanquiazul tuvo que reponerse del tanto inicial visitante y además ha sufrido las lesiones de Kevin y Lobete. El técnico malaguista, Sergio Pellicer, ha tratado de capear el temporal con las mejores alternativas posibles y ha buscado generar un fútbol diferente que le permitiese sumar puntos al casillero.

El entrenador malaguista pasó por la sala de prensa de La Rosaleda para tratar de explicar lo sucedido sobre el verde:

Kevin y Lobete

"La peor noticia. Son dos jugadores que mañana pasarán las pruebas pertinentes y vamos a esperar a ver como evolucionan de sus lesiones".

Valoración

"Hemos entrado bien al partido. Sabíamos que nos iban a dar el balón, así ha sido, había situaciones que sabíamos cuándo apretar y en otras ocasiones lograban combinar con su delantero y se plantaban en nuestro campo. Y así ha sido el gol de ellos, que ha llegado en una situación que esperábamos fuese de desgaste. Ese gol les ha dado vitaminas, pero sabía que el empate iba a llegar y creo que cuando hemos conseguido lo más difícil necesitábamos tener calma y no jugar finales desde el principio de la temporada. Tenemos que ajustar porque hemos atacado sin organización y creo que tenemos que ser conscientes de que hay cosas que el equipo está haciendo bien y hay otras que nos están penalizando. Creo que el gol que ha llegado en un error nuestro nos ha perjudicado, pero tenemos que minimizar los errores en nuestra área".

Entrada de Ochoa

"Juanpe tenía tarjeta, ellos estaban haciendo un embudo con la línea de 5 y necesitábamos tener jugadores en diferentes alturas. Eso nos ha dado el balón y creo que si hubiésemos tenido más calma tras el empate habría sido mejor, porque creo que nos hemos desordenado y eso ha abierto el partido. El equipo lo intenta, pero sabemos que vamos a sufrir y tenemos que seguir trabajando. Tienen que seguir con el trabajo diario porque igual el próximo partido hay 4 o 5 jugadores nuevos".

Primer partido

"Cuando juegas en casa estás obligado a ganar. Las sensaciones fueron mejores en Ferrol y creo que estuvimos más en partido. Creo que hemos empezado bien, pero tenemos que olvidarnos del año pasado y tener más calma. Saber que habrá rivales con más posesión que nosotros y tener calma a la hora de afrontar los partidos. Me voy con la sensación de que si hubiésemos tenido paciencia y orden tras el empate, estaríamos hablando de otro resultado."

Haitam

"Sabemos que no está al 100%, pero ha entrado por la situación. Es verdad que si no hubiésemos empatado sí habría entrado, pero con el empate no iba a jugar si no llega a ser por la lesión. Lo ha intentado y eso es lo que queremos de los jugadores que tenemos."

Dioni

"Me alegro mucho por Dioni. Hoy teníamos doble motivo porque queríamos dedicarle la victoria al padre de Dioni. En una situación normal un jugador no puede participar con dos entrenos en la semana, pero ayer por ejemplo marcó tres goles. Me alegro mucho por él porque al final es muy emotivo todo lo que ha vivido. Roko, Castel y Dioni van a tener momentos en los que jueguen los dos, pero vamos a buscar situaciones sin perder nuestra idea y no hay que mandar mensajes a nadie. Al final el verde no engaña y van a tener oportunidades todos".

Luismi

"Jugamos once y a partir de ahí elegiremos los que mejor estén. En otro contexto de partido habría entrado Luismi, pero la situación que teníamos nos obligaba a jugar desprotegidos. Ramón y Luismi van dando pasos y creo que con Sangalli e Izan vamos a tener alternativas".

Movimientos

"Vamos a esperar. Es bueno que ya termine todo, es cierta la situación de Kevin y Lobete, pero la semana di por cerrado el equipo. De todas formas sabemos como es el fútbol y en esta última semana puede pasar cualquier cosa."