El Málaga CF ultima el fichaje de Yanis Rahmani

El Málaga CF está muy cerca de concretar la llegada de Yanis Rahmani. El club de Martiricos se vio obligado a salir al mercado tras las lesiones de Kevin y Lobete y se ha movido rápido para hacerse de nuevo con los servicios del francoargelino, según avanzó Málaga Hoy y ha podido confirmar este periódico.

El club blanquiazul y el Eibar han negociado con celeridad los términos de una operación a coste cero en la que el club se guardará un porcentaje de futura venta. A Rahmani solo le quedaba un año de contrato en el Eibar, así que los clubes han elegido esta fórmula para desvincularse y que pueda llegar libre a Martiricos.

El nombre de Yanis ha sonado cada verano en Málaga para un posible regreso, y en este mercado de fichajes no ha sido diferente. Sin embargo, todo apuntaba a que un verano más sus caminos no se iban a cruzar, pero las lesiones de Kevin y Lobete, que estarán fuera 2 y 4 meses, respectivamente, han reactivado la opción de incorporarle. Hace menos de una semana, Kike Pérez, director general del club descartó que fuese una opción: "Es un nombre que no se ha planteado en el club. Tú te tienes que centrar en lo que tú te puedes traer". La entidad no pretendía hacer más fichajes, al menos eso se transmitía abiertamente, pero las lesiones lo cambiaron todo.

Yanis Rahmani estuvo cedido la segunda parte de la pasada temporada en el Tenerife. Este curso seguía sin contar para Joseba Etxeberría -no ha jugado en las dos primeras jornadas- y tenía por delante un buen número de efectivos que los armeros han fichado en los extremos.

Vuelta al club

A sus 29 años, Rahmani regresa al club blanquiazul cuatro temporadas después. En la temporada 2020/21 jugó un total de 42 partidos -entre LaLiga y Copa del Rey- en los que aportó 6 goles y 5 asistencias.

Pendiente de Juan Hernández

Ahora falta el movimiento de salida para que Yanis Rahmani pueda ser inscrito. El club blanquiazul sigue trabajando en la cesión de Juan Hernández, que no cuenta para Pellicer, como ya ha quedado más que claro. La intención es que salga a préstamo antes del viernes para así liberar una ficha y hacer hueco a Rahmani.

El conjunto blanquiazul se había quedado con David Larrubia, Antoñito Cordero y Haitam -tras nueve meses de lesión- como únicos extremos sanos en su primera plantilla, por el que reforzarse con otro futbolista en esa posición era algo necesario para afrontar con garantías los próximos meses de LaLiga Hypermotion.