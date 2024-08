Sergio Castel, un delantero con "profundidad" para Pellicer

Sergio Castel, el nuevo delantero y último fichaje del Málaga CF, fue presentado este martes antes de su debut con el equipo. Castel se encontraba junto al director deportivo del club, Loren Juarros, que le agradeció su compromiso desde el primer día y todas las facilidades que puso desde el primer momento a la hora de firmar el contrato.

"En principio es un año de contrato y agradecemos a Castel por su facilidad y comprensión en este tema. La idea es que realice un gran año y se pueda ampliar a más temporadas junto a nosotros. Bienvenido al Málaga CF", agradeció Loren Juarros al recién llegado.

Sergio Castel ya pisa el césped de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Imposible rechazar al Málaga CF

"Cuando me llamó el Málaga CF no me lo pensé dos veces. Es uno de los clubes más bonitos que hay, es un club de Primera, y tenía muy claro que no podía rechazar la oportunidad de venir y volver al fútbol profesional español. He firmado un año con gusto y vengo a trabajar para ganar la continuidad", afirmó Castel en la presentación.

Una de las dudas que deja el equipo es como va a gestionar Pellicer los minutos de tres jugadores para una posición, aunque Castel lo tiene claro: "No me preocupa la competencia, lo veo como algo positivo. Estoy bien físicamente y estoy aquí para aportar profundidad, goles y asistencias".

Orgullo malaguista

"Cuando vi el partido contra el CD Mirandés no me lo creía. Esto es una afición de UEFA Champions League. Jugar aquí tiene que ser una barbaridad y estoy deseando estar disponible para el míster", dijo Castel.