Yanis Rahmani, un fichaje que ilusiona al malaguismo

El Málaga CF ha hecho realidad uno de los sueños más anhelados por la afición, el regreso de Yanis Rahmani. La vuelta del extremo es un fichaje que ha rondado las diferentes directivas malaguistas desde su marcha, pero las circunstancias nunca lo permitieron. Este año parecía que los caminos tampoco se volverían a encontrar, hasta que las lesiones de Lobete y Kevin precipitaron los acontecimientos y la llegada de Rahmani se volvió cuestión de horas. Todo está listo para que el franco-argelino pase este jueves el reconocimiento médico y sea anunciado oficialmente como jugador blanquiazul.

El extremo dejó una marca en su anterior etapa en el club durante la temporada 2020-2021. Con 6 goles y 5 asistencias, se ganó el cariño de la afición. A pesar de que los estadios estaban vacíos debido a la pandemia, su paso por el templo blanquiazul no pasó desapercibido. Ahora, con su regreso, tendrá la oportunidad de disfrutar de La Rosaleda llena hasta la bandera con casi 30.000 almas alentando y coreando su nombre.

Yanis Rahmani, frente al Málaga CF en Ipurua. / LaLiga

Una historia de amor

Desde que acabó su cesión en el club de Martiricos, Rahmani nunca dejó de mostrar su afecto por el Málaga CF en redes sociales, lanzando guiños que mantenían viva la esperanza de su retorno: "Me encantaría volver. No sé cuándo, jugar con el estadio lleno me gustaría. Tengo cuatro años firmados con el Eibar, pero nunca se sabe", comentaba en 2022 después de jugar en La Rosaleda con la camiseta del Eibar.

El fichaje de Rahmani no solo es una incorporación más, es el fichaje que más ilusión genera entre los aficionados. De todos los refuerzos que han llegado, probablemente sea el que más entusiasmo despierta. Su habilidad para desbordar por la banda, verticalidad y su capacidad para marcar la diferencia en momentos clave son cualidades que el malaguismo y Pellicer necesitan, y que el Yanis que ya conocieron en Málaga hace cuatro campañas es capaz de ofrecer.

Vuelta a casa

La afición malaguista está ansiosa por ver a Rahmani en acción nuevamente. La Rosaleda, que no pudo disfrutar de su magia en su primera etapa debido a la pandemia del coronavirus, ahora se prepara para recibirlo con los brazos abiertos. El regreso de Rahmani simboliza más que un simple fichaje, es la vuelta a casa de un jugador que dejó impronta en solo unos meses en el club y que siempre se dejó querer por el Málaga CF.

El Málaga CF y su afición están listos para luchar por una temporada 24/25 inolvidable, con Yanis Rahmani como uno de los protagonistas principales. La ilusión está en el aire, y La Rosaleda ya se prepara para vibrar con un jugador, que sin llegar a ni siquiera jugar, no ha dejado indiferente a nadie. Todos desean que esta segunda parte sí que sea buena.