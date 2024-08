Oficial: Juan Hernández, cedido al Algeciras

Segundo movimiento oficial del día. Para inscribir a Yanis Rahmani había que crear espacio, y el club blanquiazul lo ha logrado con la cesión de Juan Hernández al Algeciras. El extremo murciano jugará a préstamo durante la temporada 2024/25 en el equipo gaditano que milita actualmente en Primera Federación y que asumirá parte de su ficha.

Juan Hernández llegó al Málaga CF la pasada temporada y firmó por tres años. Tras no tener un buen curso, Sergio Pellicer y el club le dejaron claro desde el inicio del verano que no entraba en los planes del equipo para su regreso a LaLiga Hypermotion. Desde el seno de la entidad solo hay buenas palabras para el futbolista, destacando su profesionalidad, pero a nivel deportivo no contaba, así que la mejor opción era una cesión para la campaña que acaba de arrancar.

"El Málaga Club de Fútbol agradece a Juan Hernández su trabajo y compromiso con nuestros colores, y le desea lo mejor a nivel profesional en su nueva etapa en Algeciras", dice el club en su comunicado oficial.