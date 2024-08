El Málaga CF se remite a la cláusula para dejar salir a Cordero

El mercado de fichajes echa la persiana a las 23.59 de este viernes y en el Málaga CF creen que no habrá más movimientos, aunque todavía nadie se atreve a asegurarlo al 100%. En el seno del club de Martiricos mantienen la calma, pero son conscientes de que a lo largo de la tarde y la noche continuarán las presiones y el Barça podría hacer otra intentona para llevarse a Antoñito Cordero. En la tarde del jueves, el club rechazó una oferta muy a la baja de los azulgranas por el canterano blanquiazul y se remitieron a su cláusula de rescisión para dejarle salir: 3 millones de euros.

Aprovechando que a Antoñito Cordero le queda solo un año de contrato y las presiones de su entorno, el Barça ha intentado hacerse con una de las promesas de La Academia a precio de saldo, pero el Málaga CF no está por la labor de consentirlo. Ya se ha rechazado una oferta que roza lo ridículo en cuanto a su cantidad fija y no lo dejarán salir en este último día de mercado a menos que la propuesta azulgrana, si es que llega, cambia por completo. El Málaga preferiría que se marchase gratis en un año, si no quisiera renovar, a aceptar una oferta tan pobre.

En las oficinas de La Rosaleda existe un enfado mayúsculo por las cifras que se han filtrado, aseguran que dista mucho de la realidad, tanto en lo que se refiere a la propuesta de renovación a Cordero como en lo que respecta a la cantidad fija que ofrece el Barça. Entienden que forma parte del juego de presiones del entorno del jugador, pero la molestia es notoria.

Oferta de renovación

Fuentes del club malagueño aseguran que la oferta de renovación a Antoñito Cordero lleva sobre la mesa mucho tiempo, y con cifras muy superiores a las que han sido publicadas desde ayer. Pese a no contar con ficha profesional, salarialmente Antoñito pasaría a ser uno más de la primera plantilla. Es decir, que su nuevo sueldo sería superior el mínimo exigido en Segunda División.

El Málaga CF lleva tiempo intentando renovar al héroe del ascenso hasta 2027, pero la oferta aún no ha sido aceptada. Cordero fichó este verano por el agente Pini Zahavi, uno de los 'grandes' de este negocio, que además guarda muy buena relación con Joan Laporta y el Barça, el club que ahora mismo le pretende. En el club blanquiazul mantienen que no saldrá en el último día de mercado, pero aún quedan horas claves por delante.