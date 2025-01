El gran cambio de Roko Baturina

En el balance de la primera vuelta del Málaga CF, son varios los nombres que han brillado en el regreso a LaLiga Hypermotion. Hay otras figuras que han ido de menos a más, de más o menos o que han quedado muy relegadas en los planes de Sergio Pellicer. Sin embargo, también está la historia de un futbolista que llegó para ser titular, fue pitado en La Rosaleda, pasó a ser el tercer delantero y marcó en la última jornada para ser ovacionado otra vez en el entrenamiento a puerta abierta: Roko Baturina.

7.000 aficionados acompañaron este viernes al equipo en una sesión de trabajo que dio para todo. Antoñito Cordero y la incógnita de su renovación atraparon los focos durante el momento de las firmas, también Alfonso Herrero y su futuro ligado al club de Martiricos. Dos cuestiones ya habituales entre las que logró hacerse un hueco el delantero croata.

Sergio Pellicer y la plantilla trabajaron durante una hora ante los ojos de su afición, dispuesta a seguir cada detalle y a Baturina, que gana cada vez más adeptos a su figura. Hizo varios goles en los ejercicios de finalización, también marcó un penalti que ayudó a ganar a su equipo y La Rosaleda no tardó en rendirse para corear a su delantero. Un futbolista que ya se muestra muy feliz vistiendo la camiseta blanquiazul después de unos meses muy complicados.

De titular a tercer delantero

El ariete llegó en verano con la vitola de titular al Málaga CF para heredar el puesto que dejó libre Roberto tras su salida al Sporting de Braga. No obstante, el bagaje goleador del croata no estaba ni siquiera cerca de los números registrados por el cordobés la temporada del ascenso. Salió titular ante el Racing de Ferrol y el Mirandés, pero un gol de Dioni encumbró al malagueño al once inicial.

Desde ahí, el balcánico empezó a sumar suplencias y partidos de muy bajo minutaje que alcanzaron su peor momento ante el Huesca. Pellicer le dio aquel día 27 minutos, prácticamente tirados a la basura. El croata no era capaz de controlar balones, estuvo superado en muchas carreras y parte de La Rosaleda acabó pitándole. Era solo el 14 de septiembre, el quinto partido de Segunda División, y la comunicación no verbal del jugador no daba lugar al optimismo.

Baturina marcó en Gijón su primer gol en Liga con el Málaga CF. / Málaga CF

Pasó a encadenar después cuatro encuentros en los que no llegó a pisar el terreno de juego, pasando a ser el tercer delantero por detrás de Dioni y Sergio Castel. Apenas sacó la cabeza en aquel desastre frente al CD Estepona, donde ni siquiera su gol pareció revertir la situación porque las sensaciones seguían estando muy por debajo. Situación aún más desesperante cuando tuvo multitud de ocasiones para marcar ante el Racing y en ninguna vio puerta.

Ovación y gol

Hasta que la suerte empezó a estar de su parte, muy poco a poco. Empezó a darle al Málaga CF lo que necesitaba. El partido ante el Eldense comenzó a escribir un nuevo capítulo. Trabajó para sus compañeros, se desfondó y peleó cada balón. No tuvo el gol, pero la afición le demostró que ese debía ser el camino después de corear su nombre al ser sustituido. Y ante el Sporting, como recompensa a tantas veces que se había quedado a medias, superó a Rubén Yáñez con un zurdazo magistral.

Este viernes, la historia continuó con varias ovaciones de los 7.000 aficionados que no se casaron de gritar «Roko, Roko». Ahora le queda trabajar para mantener el estado futbolístico durante la segunda vuelta, sobre todo cuando el Málaga CF está buscando un nuevo delantero. Tuvo su semana mágica para cerrar 2024 y el 2025 no ha empezado mal para un jugador que ha tenido que sudar para ganarse al malaguismo.