La carta a los Reyes del Málaga CF en el mercado de invierno

En estos primeros días de enero, los Reyes Magos son los auténticos protagonistas a la espera de que en esta mágica noche del 5 enero cumplan con nuestros deseos. En el fútbol también sucede, aunque durante más tiempo y con los ojos puestos en los directores deportivos. Pues en el Málaga CF, camino de un mercado de invierno largo al no haber grandes urgencias, Loren Juarros tiene muy claro cómo debe acabar la plantilla cuando se cierre la ventana invernal.

Cualquier movimiento pasa por la figura del delantero. A pesar de esos seis goles en la última semana de competición ante el Eldense y el Sporting, el equipo blanquiazul ha estado entre los menos goleadores durante toda la primera mitad del curso. Es cierto Dioni ha sido el '9' más regular y que hay grandes esperanzas puestas en la segunda vuelta de Roko Baturina, pero Sergio Pellicer necesita otro ariete que le dé estabilidad al Málaga CF en la faceta ofensiva.

Sergio Castel

A partir de ahí, son muchas las reuniones que ha mantenido Loren Juarros con distintos agentes y otros tantos los ofrecimientos que han pasado por las oficinas de Martiricos. Lo más importante es que no es un mercado con urgencias como puede ocurrir en otros equipos, pero en La Rosaleda todo está condicionado a la operación salida al tener cubiertas las 25 fichas del primer equipo. Para que alguien llegue, un futbolista de la actual plantilla debe salir y, aun siendo difícil por varias cuestiones, la figura en la que recaen los focos es Sergio Castel.

Si Baturina ha ido de menos a más con el paso de los partidos, el caso del delantero madrileño es todo lo contrario. Pareció llamar a la puerta un Cádiz con un gol a mediados de octubre y ahí quedó, sin muchas oportunidades en las últimas semanas. No tiene un salario especialmente cómodo de asumir a estas alturas y tampoco un buen cartel en territorio nacional. Ahora bien, no se descarta la posibilidad de contar con cuatro delanteros, optando por una doble punta o pasando a uno de ellos a la posición de extremo.

Cesión para Haitam, Moussa o Murillo

Otra vía que plantea el club, independientemente de lo que pase o no con el futuro de Castel en el Málaga CF, es la cesión de alguno de los jugadores menos utilizados en este primer tramo de la temporada. Haitam es un caso muy evidente, al que las lesiones no han dejado demostrar su talento y para el que los minutos son fundamentales. Como ya hicieran canteranos como Dani Lorenzo o Larrubia, Primera RFEF parece un buen lugar de desembarco, aunque no es la idea inicial del marroquí.

Haitam podría salir para coger confianza a base de minutos. / Málaga CF

En una situación similar se encuentran Moussa y Murillo. Sin embargo, el Málaga CF tiene muy claro que solo saldrá uno de ellos, si es que acaban cedidos. Queda por delante una segunda vuelta muy dura en LaLiga Hypermotion y no se quiere tomar el riesgo de dejar a Einar Galilea, Nelson Monte y Álex Pastor como únicos centrales, aunque hayan sido fijos hasta el momento. A favor de Murillo juega la polivalencia con la que puede cumplir en el puesto de lateral.

Así que Loren Juarros afronta el mercado de invierno sin prisa, pero sin pausa. El Málaga CF se mantiene contemplativo, ante la agitación de otros rivales, a la espera de que salga una oportunidad verdaderamente beneficiosa para darle un salto el equipo en las deficiencias ofensivas que se han mostrado este curso en la primera vuelta. Hasta las 23.59 horas del 3 de febrero aún hay tiempo. Esa décima posición juega a favor para pensar con detenimiento y no caer en ninguna decisión precipitada.

