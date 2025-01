Málaga CF-Dépor: lleno asegurado en La Rosaleda

La Rosaleda pone en marcha este sábado la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion con un auténtico partidazo: Málaga CF-Deportivo de La Coruña. Por historia en el fútbol español y por lo que ocurrió en aquel amargo play off de ascenso a Segunda en 2019, se trata de una de las grandes citas de la temporada. Riazor ya vivió el primer capítulo y ahora Martiricos se prepara por todo lo alto para vivir la segunda parte con menos de 10 entradas a la venta para colgar el 'no hay billetes'.

Segunda División celebró el regreso de ambos equipos al mundo profesional por cuestiones como esta, por la masa social que ambos arrastran allá donde van. De hecho, el Dépor es el rival que más veces se ha enfrentado a los malagueños con la actual denominación. Por lo que no es extraño que se vaya a llenar La Rosaleda, aún más después de los Reyes Magos hayan podido dejar por las casas alguna entrada para la cita del sábado, a partir de las 18.30 horas.

Será cuestión de días o incluso de horas que las localidades se agoten. A primera hora de la tarde de este lunes, son únicamente 7 entradas las que quedan a la venta: 5 en Tribuna Zona 1 (70 euros) y 2 en Tribuna 2 (65 euros). Eso es todo lo que hay en estos momentos. A partir de ahí, La Rosaleda no tiene ni un solo hueco libre.

Dos aficiones de Primera

El lleno real será otra cuestión muy diferente. El Málaga CF cuenta con 26.500 abonados que ya garantizan una imagen espectacular en Martiricos, pero no se refleja en las cifras que posteriormente anuncia el club. En un año en el que el ticketing está teniendo un rendimiento sin precedentes, todo va a depender de ese pequeño porcentaje de abonados que no asista. Es importante recordar que en caso de no poder acudir, existe la posibilidad de ceder la entrada para que el sitio pueda ser ocupado.

Parece un tópico, pero el malaguismo vive un momento social irrepetible. Ya no solo hay que hablar de las 7.000 personas que acudieron al entrenamiento a puerta abierta, de la afluencia en las tiendas o de la cantidad de camisetas que se ven por las calles. Hablar de La Rosaleda es hablar del estadio con mayor media de espectadores de la temporada en Segunda División (25.178), en el año de regreso al fútbol profesional, y superando a 12 equipos de Primera. Una auténtica locura. El Dépor es el segundo equipo que mejor media de espectadores tiene en su estadio: 23.257.

El último Málaga CF-Dépor fue en pandemia. / LaLiga

Un regreso siempre especial

Por si fuera, la vuelta de los gallegos siempre tiene un ingrediente especial por la rivalidad que hay entre ambos. La última vez que los de Óscar Gilsanz aterrizaron en Martiricos fue durante la pandemia, cuando los estadios estaban completamente vacíos ante la ausencia de público. Por eso, el último recuerdo pleno, aunque amargo, fue el 15 de junio de 2019, la vuelta de la semifinal del play off por el ascenso a la máxima categoría. Un encuentro que dejaría sed de venganza para la eternidad en Málaga.

Ahora, no son ni de lejos aquellos dos equipos. La travesía de ambos por Primera RFEF les ha alejado en espacio y tiempo, pero vuelven a verse las caras, en calidad de recién ascendidos, con un objetivo común: afianzar cuanto antes la permanecia. La Rosaleda buscará los primeros tres puntos de la segunda vuelta con un lleno de bandera.