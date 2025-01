El Málaga CF cuelga el 'no hay billetes' para recibir al Dépor

Ya es oficial. La Rosaleda va a presentar este sábado ante el Deportivo de La Coruña (18.30 horas) uno de los mejores escenarios de la temporada después de que el Málaga CF colgara el cartel de 'no hay billetes' para el encuentro. Una noticia que solo hace confirmar el estadio social que vive el club de Martiricos y las ganas que hay de vivir una segunda vuelta que se presenta apasionante.

Las entradas han volado para un partido mítico del fútbol español. Desde que el la entidad de Martiricos abrió la ventana para poder a las pocas localidades libres, la venta ha sido constante, llegando a su fin tras las fiestas navideñas. Además, hay que tener en cuenta que el Dépor es otra de las grandes aficiones de Segunda División, por lo que tampoco habrá ni un asiento libre en la zona visitante.

El Málaga CF vuelve a encomendarse este sábado a La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Primer 'sold out' de la temporada

La Rosaleda es el estadio con mejor cifra de asistencia media en Segunda División (25.175), en el año del regreso al fútbol profesional. El de este sábado será el primer 'no hay billetes' de la temporada. El último, como no podía ser de otra forma, tuvo lugar en la final play off de ascenso contra el Nàstic de Tarragona. Aquel día, 29.103 malaguistas acompañaron al equipo y no estará muy lejos esa cifra de la del sábado.

Todo el mundo sabe de la capacidad que tiene un estadio como el de Martiricos cuando ruge con todo. Ahora lo necesitará el Málaga CF porque comienza una segunda vuelta tan prometedora como sufrida. Son 30 puntos los que hay en el casillero y la primera piedra ya es un rival directo por la permanencia como el Dépor.

El mejor estadio de Segunda

Hasta el momento, la cifra más alta de asistencia en La Rosaleda han sido 26.669 personas en la jornada 5 frente al Huesca, donde el Málaga CF sacó una importante victoria para marcar un buen rumbo. También se han superado las 26.000 en otras citas como el debut local ante el Mirandés (26.066), el Elche (26.377), el Real Oviedo (26.074), y el Racing de Santander (26.102). Todo apunta a que el Dépor va a ser uno más en esta lista.

La clave la va a tener el porcentaje de abonados que no asistan al encuentro. Según las estimaciones del club, son varios miles los que no acuden cada fin de semana a los respectivos encuentros. De ahí, que aun habiendo 26.500 abonados, las cifras más altas no superen, por ejemplo, los 27.000. Quienes no puedan asistir tiene la posibilidad de ceder su entrada para que el asiento sea ocupado por cualquier otro aficionado.

Así que ya está garantizado, también en las gradas, el espectáculo. Ojalá solo sea eso, un espectáculo de aficiones que vuelven a reencontrarse en Segunda con La Rosaleda como protagonista atendiendo única y exclusivamente al fútbol. Antes y después del partido.