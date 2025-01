«No nos vamos a relajar ni poner otros objetivos porque llevemos ya 30 puntos»

¿Qué tal la vuelta? Supongo que con ganas de volver a la competición después de tres semanas.

Uno siempre tiene ganas de volver a competir aquí, en nuestra casa, en La Rosaleda, con el ambiente que se ha creado, con toda la afición y demás. Es una maravilla el volver a competir en casa.

¿Se ha podido recuperar del entrenamiento a puerta abierta? Se dice pronto 7.000 personas.

Sí, al final es increíble. Ya vivimos algo parecido el año pasado y con lo que se ha creado entre la plantilla y la afición, pues sabíamos que iba a ser algo único lo que íbamos a vivir en el entrenamiento.

¿Y del 2024?

Yo creo que el 2024 siempre se va a quedar para todos los que vivimos ese año, único en nuestro recuerdo. Creo que con el paso de los años vamos a valorar de verdad todo lo que hicimos. Al final, sí que es verdad que ha sido un momento único, pero es lo que digo, no vamos a ser conscientes realmente de lo que hemos hecho hasta que pasen unos años.

No habrá visto pocas veces su asistencia a Antoñito.

Innumerables... Cuando se dio, se reprodujo muchísimo, pero ahora a final de año he visto una gran cantidad de personas que también han recordado el momento. Se me ponían los vellos de punta.

¿Qué balance hace de la primera vuelta?

Yo creo que el balance de toda la plantilla es súper positivo. Lo hablaba con compañeros que tienen un poco más de experiencia en la categoría, somos un equipo muy joven, que acabamos de ascender, que tenemos muchísimas ganas, que somos muy ambiciosos, pero que había que andar con pies de plomo porque era una Segunda súper competitiva. Hay equipos que tienen muchísima historia también, con grandes proyectos. Había que ir con mucha calma y sin grandes expectativas porque al final te puedes llevar un chasco en ese sentido. Entonces, teníamos que salir con la máxima ambición en cada partido, pero sabiendo que teníamos que aprender muchísimo. Yo creo que lo hemos llevado muy bien la primera vuelta, ojalá lo llevemos incluso mejor la segunda y quién sabe.

¿Qué tal se ha visto hasta el momento?

Bien, el balance global es muy positivo, pero me exijo muchísimo más. Soy una persona muy ambiciosa y quiero darle al Málaga CF lo máximo posible para conseguir los objetivos.

Los laterales son posiciones en las que hay mucha competencia, eso les hará mejores en el día a día.

Eso es lo que hablamos entre nosotros y cuando nos pregunta algún familiar o algún amigo, yo siempre se lo digo. Que suba el nivel alguien de tu posición es súper positivo porque hace que el nivel de la plantilla suba y que tú a la vez te exijas más. Yo creo que tanto en los laterales como en todas las posiciones se está viendo que todo el mundo ha subido el nivel este año y es súper positivo porque podemos aspirar a exigirnos más.

¿Ha comentado Pellicer algo por dónde debe ir el margen de mejora en la segunda vuelta?

No, pero ya conocemos todos al míster y no te va a dejar relajarte en ningún momento. En cuanto vea algún punto de conformismo o demás, te va a coger, te va a meter en el despacho y te va a explicar que esto no va así. Cada entrenamiento te tienes que exigir al máximo y cada partido le tienes que dar el máximo a las 30.000 personas que pueden venir aquí. Ya hemos hablado que, por ejemplo, en el primer partido de 2025 se va a llenar el estadio. Yo creo que hacía tiempo que no se vivía.

Ahora que puede haber expectativas, ¿siente el equipo más presión?

Como no venía con expectativas altas y creo que el equipo no tenía expectativas altas con respecto a la primera vuelta, no me va a cambiar mucho. Creo que el equipo está trabajando increíble. Todos los jugadores hemos subido el nivel, el míster no nos deja relajarnos en ningún momento. Es una alegría y nos da calma y confianza el haber conseguido los 30 puntos. Pero eso no significa que nos vayamos a relajar o que nos vayamos a poner otros objetivos, sino que cada partido hay que ir por los 3 puntos y a partir de ahí se va a ver hasta dónde puede llegar el equipo.

Víctor renovará con el Málaga CF si se consigue la permanencia. / álex zea

¿Es optimista con conseguir la permanencia relativamente pronto o con relativa tranquilidad?

Evidentemente, yo tengo muchísima confianza en mis compañeros y creo que si somos capaces de mantener un poco el nivel en el que estamos, vamos a conseguir esa permanencia y vamos a poder luchar por otras cosas.

De hecho, la salvación es clave para seguir viéndole de blanquiazul.

Exacto, al final depende un poco el año que viene de esa permanencia.

¿Está tranquilo?

Bueno, no me quiero agobiar mucho, no quiero pensar mucho en ello porque confío muchísimo en mis compañeros, confío mucho en que vamos a hacer una gran segunda vuelta. Ojalá se dé lo antes posible.

¿Había estado tres temporadas consecutivas en algún equipo?

No, esta es la primera vez. Aquí es donde mejor me he encontrado como futbolista, donde creo que de verdad estoy sacando todo mi potencial y donde de verdad creo que puedo crecer a nivel futbolístico y a nivel humano.

Más allá de cumplir contrato, ¿qué le empuja a continuar?

Pues la barbaridad de afición que tenemos, sobre todo. Yo creo que al final, el Málaga es lo que es gracias a su gente y te hace sentir que no eres jugador de Segunda División, que eres algo más. Que vayas por la calle, que cada vez que jugamos aquí se crea ese ambiente... Ya no es que metas tanta gente, sino el ambiente que se crea. Ya no anima solo una parte de la afición, sino que es todo el estadio. Eso te hace vivir cosas únicas, que es con lo que soñábamos cuando éramos niños.

¿Ha podido hablar con Kevin o con Antoñito?

Yo me abstengo un poco de hablar estos temas con ellos porque creo que son ellos los que tienen que tomar la decisión final sobre su futuro. No tiene que ser nadie de su entorno ni ningún compañero que le presione. Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a ver y a partir de ahí madurará. Sabrá si se ha equivocado o no se ha equivocado y eso le ayuda a crecer como persona y como futbolista. En mi opinión, antes de que tomen una decisión, creo que tendrían que valorar en el sitio donde están. Por ejemplo, yo que tengo algo más de edad y he estado en más equipos que ellos, creo que lo que se vive aquí y el potencial que tiene el Málaga para crecer como futbolista y como persona es único. Entonces, si ellos toman una decisión diferente, pues me parecerá perfecto porque quiero que ellos sean felices también, pero que esto para mí es el mejor sitio en el que pueden estar.

También trabaja el Málaga en renovar a Alfonso hasta 2028. ¿Qué le parece?

Que yo lo renovaría hasta 2030.

¿El mejor portero de Segunda División?

Sí, para mí sin duda.

Pieza clave para aspirar a ser la mejor defensa de la categoría.

Sí, eso habla un poco de que estamos haciendo un gran trabajo. Ya no solo la defensa, sino todos los que participamos en el partido. Al final, eso dice mucho del equipo y que tenemos las cosas muy claras a nivel defensivo, pero, evidentemente, es un alivio tener a Alfonso en la portería porque nos da muchísima tranquilidad. Sabemos que, en cualquier momento, nos puede dar una parada única. Ya nos la dio el año pasado, marcó hasta un gol que nos dio la vida. Como compañero, yo lo renovaría hasta cuando él quiera y como persona nos suma muchísimo. Para mí es importantísimo.

¿Se habla en el vestuario del futuro de los futbolistas?

No, queda totalmente apartado. El ambiente que hay dentro del vestuario nunca lo había vivido yo como futbolista. Es sin duda el mejor vestuario que he tenido. No se habla de futuros, de contratos, al revés. Si se habla en algún momento, es de cachondeo, de risas y demás. Los compañeros saben que si tienen alguna duda, los más jóvenes o el que sea, que pueden hablar con cualquiera de nosotros.

Pellicer siempre ha dado mucha importancia a los veteranos.

Lo único que intentamos transmitirle a los jóvenes es que se sientan privilegiados de donde están. De que este club es único, de que hay que pelear cada día por ello, pero que dejen apartado un poco el ego. Lo que se consiga como equipo va a ser mucho más importante. Que si el equipo no hubiese ascendido muchos de los jugadores no estaríamos aquí. Que se tiene que dar mucho más valor primero a los logros colectivos y que luego en lo individual te exijas. Lo primero de todo es ser buen compañero y tenemos que ser una piña dentro del vestuario para conseguir los grandes objetivos.

Vaya inicio de año con el Dépor.

Sí, esta Segunda División es lo que tiene. Hay grandísimos equipos y creo que se va a demostrar en cada jornada aquí en La Rosaleda. Cuando venga cualquiera rival, la afición va a estar de nuestro lado.

Dépor, Mirandés, Zaragoza, Racing y Levante para empezar.

No está mal, no. Cada partido va a ser muy disputado, muy competido y si nosotros no estamos a nuestro máximo nivel, nos va a costar muchísimo.

¿Qué espera de la segunda vuelta de la Liga?

No quiero mirar a largo plazo porque cuando te pones objetivos muy ambiciosos y luego hay un inicio un poco complicado te crea algo de frustración. Hay que ir partido a partido, saber que cuando juguemos vamos a tener esa exigencia de transmitir que nos dejamos todo sobre el campo. Si nos lo dejamos todo, la afición va a estar orgullosa de nosotros y luego el fútbol manda. Hay veces que siendo superior no eres capaz de llevarte los tres puntos y hay otras que no estando tan acertado eres capaz de llevarte la victoria. Esperemos que esa pequeña fortuna esté de nuestro lado ahora.

¿Un deseo al 2025 en lo deportivo?

El deseo me lo callo y ya lo comentaremos a final de temporada.

¿Y a nivel personal?

Seguir disfrutando de este club, de esta plantilla y de esta ciudad maravillosa.