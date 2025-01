Herrero: "La intención es seguir mucho tiempo en el Málaga CF"

Alfonso Herrero está en negociaciones para ampliar su contrato con el Málaga CF, tal y como avanzó este periódico el 30 de diciembre y ha confirmado el propio jugador este jueves en una entrevista en Onda Cero Málaga: "Estamos negociando. Me gustaría. Estoy muy contento aquí, estamos en buena sintonía, espero llegar a un acuerdo beneficioso para ambos", dijo el portero blanquiazul.

El jugador y el club blanquiazul se encuentran en estos momentos en conversaciones para ampliar su contrato hasta 2028 y por lo que trasmiten ambas partes, las cosas parecen ir por muy buen camino. "Mi ambición pasa por Málaga, seguir dando pasos en el club. La intención es seguir mucho tiempo. Estoy en un momento que no quiero que cambie nada. Estoy feliz y quiero que continúe", añadió el toledano, que respondió a todo lo que rodeo a su situación personal y al equipo blanquiazul en una larga entrevista.

Números en la primera vuelta

"Saber que se valora el trabajo es muy bonito. Sentirse querido te da más fuerzas para seguir trabajando".

Cariño de la afición

"El fútbol se compara con muchas cosas, está en el día a día de la gente. Son bonitos los apodos. Recibir esos comentarios de compañeros, de la gente... me da pie a seguir trabajando y mejorar todo lo que pueda, en eso consiste".

Mejor jugador del mes de noviembre

"Era un premio que quería, nunca lo había conseguido. Más allá del trofeo en sí, el poder recogerlo en el estadio, la muestra de cariño de la gente, con los compañeros detrás... Es un recuerdo precioso".

Balance del 2024

"Fue un año precioso. Ese paso atrás de categoría para llegar a un club grande y dar pasos con el club para devolverlo donde merecía fue bonito. Recuerdo esa unión con la afición, muchas anécdotas graciosas. Eso nos ha llevado hasta aquí. Quiero que continúe en el futuro. Se ha creado algo muy bonito, espero que siga así. Tengo un montón de cosas que me ha regalado la gente, lo voy guardando en la taquilla. Es una forma de tenerlo presente".

Nota de la primera vuelta

"Le voy a poner un 7, creo que tenemos margen de mejora. El equipo lo ha hecho muy bien. Los primeros partidos fueron de adaptación. Hay muchos jugadores nuevos en la categoría. Hemos ido encontrando nuestro nivel y un estilo que sabemos reflejar en el campo. Sé que el equipo puede dar más, tiene alma y lucha cada fin de semana. Lo pongo en valor, el equipo lo da todo. La gente disfruta viéndonos porque nos dejamos el alma. En Segunda todo cambia en dos partidos. Me quedo con sensaciones. No perdemos nunca la cara a los partidos. Es bonito de jugarlo y de verlo también. Cualquiera de los 28 puede jugar y el equipo no cambia. Tenemos variedad dentro de cada perfil. Es importante que ninguno se haya descolgado. La sensación es que da igual quién juegue. Desde dentro, el que está al lado se está partiendo la cara por ti".

Objetivo para la segunda vuelta

"Espero ambición. Llegar a los 50 puntos cuanto antes y seguir dejando huella en la categoría. Nos hemos ganado el respeto de la categoría. Tenemos recorrido por delante. Podemos dar un poco más. Al 2025 le pido ambición. Veo que se hacen bien las cosas en general en el club. Todos estamos en una línea acertada. Somos conscientes de donde venimos. El objetivo final, sabemos cuál es. Poco a poco irán llegando las cosas. El equipo tiene jugadores de buena calidad".

Vestuario

"Es fácil entrar en este vestuario. Siempre hay gente con la mano levantada para ayudar. Es especial formar parte una familia así".

Pellicer

"La gestión del míster es muy acertado. 28 jugadores disponibles, hay gente que se queda sin jugar y sin convocar. Es difícil que ningún jugador baje los brazos. El equipo está a una. Puedes jugar en cualquier momento. Es algo que hace que la plantilla esté siempre metida".

Evolución como jugador

"Nuestra posición de portero es de jugar. Vas cogiendo confianza. Me encuentro en un buen momento, sé lo que puedo aportar al equipo. Y a nivel de vestuario me veo con fuerzas para poder ayudar al equipo. Es importante esa figura, mis compañeros saben que pueden contar conmigo. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera y a nivel personal. Mi felicidad va asociada a lo que pasa dentro del campo. No soy el perfil de los más bromistas, pero hay buen rollo y tiene que fluir. Nunca he tenido ningún problema, siempre bien con todo el mundo".

Continuidad de los jóvenes

"A veces tiendes a buscar pasos fuera, nos tenemos que dar cuenta de que es un club muy grande. Es el sitio idóneo para dar pasos adelante. Hay que valorar lo que tenemos. Pocas veces se encuentra esta unión. Valoro mucho esto. Es importante saber dónde estás. Estamos en el lugar ideal. Es una manera diferente de vivirlo, lo que tenemos es muy bonito. Lo están viviendo siendo muy jóvenes. A veces esas ofertas son muy golosas, son decisiones que tienen que tomar ellos, con su entorno, pensando en el chaval".

Ascenso

"Hay muchos equipos muy buenos. Tenemos que seguir trabajando. Los últimos 10 partidos son determinantes. Lo importante es llegar ahí con buenas sensaciones y garantías a nivel de posición. A partir de ahí, que podamos aspirar a lo máximo".