El Málaga CF, obligado a reinventarse por la derecha

El Málaga CF vuelve a la competición oficial este sábado frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda tras un largo parón navideño y deberá afrontar este primer compromiso del 2025 con varias ausencias, algunas de ellas muy destacadas. Hasta cinco bajas tiene en estos momentos el equipo de Pellicer, pero hay dos de ellas que sobresalen por encima del resto, por el buen papel que han desempeñado en el primer tramo de LaLiga Hypermotion. Carlos Puga y David Larrubia no podrán estar presentes frente a la escuadra gallega, y eso obligará al técnico blanquiazul a ‘inventarse’ una nueva banda derecha.

El equipo de Martiricos se ha quedado ‘cojo’ por el costado diestro para este arranque de segunda vuelta. Carlos Puga cumplirá frente al Dépor un partido de sanción por acumulación de amonestaciones tras ver la quinta amarilla del curso en la victoria frente al Sporting de Gijón en El Molinón. Y por su parte, David Larrubia, uno de los más destacados del Málaga CF en la primera vuelta, tampoco podrá jugar debido a que durante el parón navideño se sometió a una intervención menor que le impedirá estar disponible, al menos, para este partido -desde el club se apuntó a unas dos semanas de baja-. Estas dos circunstancias hacen que el equipo blanquiazul pierda a sus dos jugadores más fijos en la banda derecha, por lo que Pellicer deberá innovar para la visita de los de Óscar Gilsanz.

Pareja inédita

Puga y Larrubia han coincidido muchas veces este curso en la alineación titular. Y siempre estuvo al menos uno de los dos de inicio. Por lo que Sergio Pellicer está obligado a poner en liza un nuevo once, y más en concreto, una banda derecha inédita hasta la fecha esta temporada. En el inquilino del lateral derecho no hay dudas, será Jokin Gabilondo el que actúe en el costado diestro de la defensa. En lo que va de curso, Puga fue titular en 13 ocasiones y el vasco, en 8. En lo que puede haber más dudas en el sustituto de Larrubia en el extremo.

El conjunto blanquiazul cuenta con varias alternativas para los extremos. En una comparecencia anterior, Pellicer dejó claro que no había ningún inconveniente para que Antoñito Cordero y Kevin jugasen juntos. Por lo que una opción muy posible es juntarlos a ambos y que uno de los dos tenga que jugar por la derecha a pierna natural. Parece la apuesta más lógica, aunque no la única posible. También está la opción de dar entrada a Yanis Rahmani, que todavía no ha terminado de arrancar esta temporada. E incluso Pellicer podría echar a un costado a Lobete y dar la oportunidad en la mediapunta a un jugador como Ochoa. Aunque viendo el gran papel que está desempeñando Lobete jugando por detrás del punta es una alternativa casi descartada.

Baturina, entre algodones

El conjunto blanquiazul tiene cinco bajas seguras para el choque de este sábado ante el Dépor. Además de Carlos Puga y Larrubia, tampoco estarán presentes, por diferentes problemas físicos, Dani Lorenzo, Sergio Castel y Haitam, del que Pellicer dijo que podría incorporarse al trabajo grupal el lunes. Pero además hay una duda, aunque en principio debe llegar a tiempo para el partido.

Roko Baturina estuvo ausente en el entrenamiento de este jueves debido a un proceso vírico, según informó el propio Málaga CF. El técnico blanquiazul comentó que espera poder contar con él, pese a que a solo 48 horas del partido aún estaba renqueante. Ante tanto problema en ataque, Chupete gana muchos enteros para estar en la convocatoria.