Pellicer: "Espera una segunda vuelta trepidante"

Sergio Pellicer ofreció su primer rueda de prensa prepartido del 2025 a dos días del encuentro frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda. El técnico blanquiazul señaló que al equipo le espera "una segunda vuelta trepidante, muy complicada". El míster definió el estilo de su conjunto y de los gallegos como "dos ideas de juego valientes". "Tenemos que seguir insistiendo, con nuestra identidad", explicó.

Partido frente al Dépor

"Somos dos equipos parecidos, perfil de jugadores parecidos. Extremos descarados que intentar eliminar rivales. Dos ideas de juego valientes. Se están encontrando más cómodos fuera de su estadio. Son de los mejores en transiciones. Estamos con muchas ganas de ver de nuevo el estadio lleno. Lo comprobamos en el entrenamiento a puertas abiertas. Tenemos que seguir insistiendo, con nuestra identidad, que los jugadores sigan mejorando. Espera una segunda vuelta trepidante, muy complicada. Merecemos estos 30 puntos. Nos espera un partido que nos va a llevar al límite, sobre todo cuando perdamos la pelota. Lucas, Yeremay, Mella... son gente muy dinámica. Tenemos argumentos también. Tenemos ese puntito delante de nuestra afición, vamos sobrados de emociones".

Parón navideño

"Todos hemos tenido el mismo parón, exceptuando la Copa del Rey. Tenemos el foco muy claro. Ganamos dos partidos seguidos. Tenemos que tener humildad y ambición, son pequeños detalles, cuesta mucho ganar en esta categoría. Somos los que menos perdemos, pero tenemos ese debe de ganar la tercera seguida. Todos los equipos tenemos esa incertidumbre. Los chicos han venido con las mismas ganas e ilusión. Tenemos un reto importante, queda muchísimo. Tenemos que tener claro el objetivo. A partir de ahí, ambición".

Segunda vuelta

"La exigencia de este club es máxima. No vale nada de lo anterior, el fútbol es rabiosa actualidad, una trituradora. Podemos seguir mejorando, dar pasos hacia adelante. El año pasado no nos vino bien, nos costó. Tenemos que seguir con esa exigencia, con esa solidaridad. Mejorar en la toma de decisiones. Estamos teniendo una competitividad alta. Hay un camino muy claro, sentimiento colectivo. Esto lo gana un equipo. Jugamos, peleamos, ganamos y perdemos como equipo. Insisto en eso. Cuando un equipo es ordenado fuera del campo, lo es dentro. Tenemos que afrontarlo como el primer partido de Liga. Tenemos que tener la ilusión de un niño y la fuerza de un adulto. El objetivo es buscar lo máximo. Primero, la permanencia".

Amistoso navideño

"Es un grupo muy responsable, han venido bien. Tuvimos un ensayo ante un rival de muchísimo nivel. Hubo minutos para jugadores que están compitiendo menos. Vendrán sanciones, lesiones... Hay buena carga de jugadores. Es necesario que desconectaran, y ahora recuperar el orden".

Baturina

"Los jugadores necesitan su tiempo. Fue una alegría tremenda en Gijón. El gol, cómo lo ejecuta... Y luego sale Dioni con los centrales con más desgaste. Los dos son titulares. Hemos encontrado a Lobete en esas situaciones. Me da mucha alegría por ellos. Necesitan eso. El trabajo tiene su recompensa. Tenemos un buen escenario. Roko no ha podido entrenar por un proceso vírico, esperemos que pueda estar. Esperamos la mejor versión de Roko y Dioni".

Chupete

"Hay que medir mucho los tiempos. Hay que saber interpretar el contexto. Hemos vivido la época de las 18 fichas. Tengo una plantilla de 25, más tres chavales del filial. En otro contexto, Chupete podría haber jugado más partidos, pero tengo gente que está trabajando muy bien. Castel está con molestias. Si sale mal... al jugador lo matas. El domingo jugará con el filial. Hay que medir los pasos. Somos de los equipos con más canteranos".

Mercado de invierno

"No es todo color de rosa. Si hubiésemos perdido, no sería una puerta oscura. Pienso igual que antes de las dos victorias. Loren y yo sabemos que tenemos una plantilla amplia. Si viene alguien, que sea para mejorar. Es el mercado más tranquilo desde que estoy aquí".

Salidas

"Estaría bien que Moussa o Murillo pudieran tener minutos. Pero estoy contento con ellos. Haitam va a empezar a entrenar con el grupo. Somos transparentes. Hay que tomar las decisiones de manera conjunta, con lo mejor para los jugadores. Lo que tenga que pasar este mes, creo que va a ser muy poco. Eso viene por haber hecho bien el trabajo anteriormente. Tenemos que tener una hoja de ruta marcada. Tenemos una comunicación muy directa con Loren. Él ya lo explicará más pausadamente".

Cautelar de Dani Olmo

"Hay una antes y un después. Este club vivió los años con 18 fichas profesionales. Hubo un ERE deportivo, también de empleados del club. Sabemos lo que pasó. Ese es el 'antes'. Nos equivocamos y cumplimos. El después... se va a marcar ahora. Las normas no son para todos iguales. Hay un 'antes' y un 'después' de la decisión. Vivimos temporada y media sin inscribir jugadores por el tema del límite salarial. Es cautelar... lo desconozco. Se abre otra vía para todos. Mucha gente perdió su puesto de trabajo. Sé lo que viví. En estos 15 días quedará claro".

Bajas

"Haitam entrenará el lunes. Dani Lorenzo está ahí con la pubalgia. Castel tiene una sobrecarga en el gemelo. Y lo de Puga. Van a aparecer lesiones y sanciones. Veo a los chicos muy bien. Dani no se ha recuperado de la pubalgia, vamos a esperar. Va a necesitar más tiempo. Cuando se tome la decisión... No se encuentra cómodo. Cuando juegue, que esté en las mejores condiciones posibles".

Buen ambiente con la plantilla

"Soy el entrenador, pero luego somos personas. Cuando ya no esté aquí y no exista ese rango, que puedas estar y de todo. Hay que saber diferenciar. Para ser mejor tienes que cuidarte mucho, quitar tiempo a tu gente... También me gusta la marcha. Saben perfectamente cuándo. Hay tiempo para todo. Tomo decisiones profesionales, todos lo han entendido. No es todo de color de rosa, nos queda una segunda vuelta de mucha exigencia".