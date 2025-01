Pellicer saca su lado más humano: "Ocurrió de la manera que nunca vamos a olvidar..."

El Málaga CF ha sacado a la luz una entrevista con su entrenador, Sergio Pellicer, que recientemente ha cumplido 150 partidos en el cargo de técnico del primer equipo. En un vídeo muy emotivo, de más de 10 minutos de duración, Pellicer se abre en canal y analiza su trayectoria en el banquillo blanquiazul, desde los momentos más duros o esa decisión de no continuar hasta ese ascenso logrado el pasado verano en Tarragona. Repasa su llegada al club también como jugador y deja mensajes muy bonitos para su cuerpo técnico y su familia.

Etapa como jugador

"Era la primera vez que salía de mi casa. De Castellón salí a Valencia, luego una cesión en el Hércules. Pero la primera vez que salía de mi entorno fue aquí. Sentí mucho cariño, la gente de Málaga es calurosa y te hace sentir como en casa. Mi familia es de aquí. Mucho sentimiento, un malaguista más. Lo vivo con pasión y lo gestiono diferente. No se parece en nada el Pellicer que llegó de jugador al de ahora. Persiste el sentimiento de la afición. Debuté como jugador en Segunda B, había 20.00 personas. El estadio no tiene nada que ver. El Málaga tiene una afición que se está consiguiendo mucha ilusión de los niños".

Paso por la cantera

"Llegué desde la cantera. Venía a conocer otra metodología. Mi mujer, mi hija pequeña, había fallecido mi suegro... Se fue fraguando un sentimiento que se vuelve como obsesivo. Toda la gestión que hacemos te la llevas para la casa. Desde el campo de La Virreina... he pasado todas las etapas, he visto muchos futbolistas y se transmite el sentimiento. A nivel personal y profesional me lo ha dado todo".

Sentimiento de pertenencia

"Todos los días paso por le campo de La Virreina, con el coche. Ahora vivo en Churriana, siempre paro un momento. Es lo bonito, el sentimiento de pertenencia".

Orgulloso de su cuerpo técnico

"Tengo un cuerpo técnico que le duele el club, hacen muchas horas. Están para ayudar. Manolo es el hijo que nunca he tenido. Tengo una hija, Alba. Lo quiero como un hijo, en un futuro va a ser un gran entrenador. Julio subió conmigo. Lizana estuvo conmigo en el filial. Caco no lo conocía, estoy encantado. Juan es uno más de la familia. Se generan unos vínculos. Somos gente que quiere al Málaga y eso se nota, no se compra, se transmite".

Llegada al primer equipo

"Lo gestiono diferente que en otro equipo. Soy más directo, hablo con el corazón. Cuando viene un entrenador de abajo, tienes que tener personalidad y ser convincente. Vieron que se nos iba la vida en esto. Conseguimos mantener la categoría ese año difícil. El año de la pandemia fue muy difícil y exigente. Encontramos un grupo con hambre. Fue muy duro, mucha exigencia".

Decisión de no continuar en el banquillo

"La vida familiar se resiente y creía que tenía que parar y poner en valor otras cosas. Este año he llegado días a La Rosaleda a las 7 y no había entrenamiento. Ese punto obsesivo hay que saber pararlo. Fue una decisión muy difícil, en el momento lo sentía. Luego me arrepentí. Le he quitado mucho tiempo a mi hija, no le doy tiempo a mi mujer y eso al final se nota. Son mi vida. Mi mayor debilidad es mi hija. A Celia la conocí aquí, su familia es como mi familia de sangre. Mis padres ya no están. No les doy el tiempo que merecen, y lo tengo que reconocer. Debería cambiar. Llega ese punto obsesivo que no me he quitado".

Retorno en 2023

"Volví en una situación difícil. Lo intentamos, luchamos... No lo pudimos conseguir. Era un desafío. Empleados del club perdieron su puesto de trabajo".

Temporada del ascenso

"Era un año importante, la situación era insostenible. Pasé momentos difíciles. Peor incluso que con el descenso. Tuvimos es humildad, sabíamos que íbamos a tener esa oportunidad".

Anécdota en San Fernando

"Le digo a Alfonso que suba. Y digo, "si marcamos, vamos a ascender". Los jugadores del banquillo lo escucharon. El fútbol tiene estas cosas de creer".

Temporada dura con final feliz

"Lo gestionamos con cariño, fue un año de idas y venidas. Me puse rebelde. Había que hacer el papel de actor. Había que tener tranquilidad, por todo. Ocurrió de la manera que nunca vamos a olvidar, por cómo se consiguió".

Deseo como malaguista

"Que me recuerden como un malaguista más. Que sufre, que disfruta, con sangre blanquiazul. Ser recordado por haber dado todo por mi parte, lo mejor de mí. Esa es la clave".