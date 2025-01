El Málaga CF sigue 10º y a 5 puntos del play off

El Málaga CF sigue sumando. Importante hacer incluso en los días donde el equipo no muestra su mejor versión, como en el encuentro de este pasado sábado frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda. El punto logrado por los de Sergio Pellicer gracias al tanto de Chupe en los últimos minutos, que igualó el inicial de Yeremay, lleva al equipo hasta los 31 puntos y le mantiene en la 10ª posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion.

El equipo blanquiazul sigue en una situación muy cómoda a nivel clasificatorio. Instalado en mitad de tabla, mirando de mucho más cerca los puestos del play off de ascenso que los de descenso. Los resultados de la jornada 20, primera de la segunda vuelta, han mantenido al Málaga CF a 5 puntos del play off y con 9 de ventaja sobre la zona roja, a la espera de lo que ocurra este lunes en el Eldense-Eibar que cierra la jornada. La distancia con el sexto puesto ya no va a cambiar, lo que sí puede verse reducida es la venta con el 19º si el Eldense consigue sumar ante los armeros.

El Almería sigue líder

La igualdad por arriba es máxima, aunque el Almería está empezando a marcar la diferencia. Los de Rubi se impusieron por 0-3 en el derbi andaluz en Córdoba y siguen líderes, con 42 puntos, ahora con 3 de ventaja sobre el segundo clasificado. El ascenso directo lo completa el Elche, con 39, y los puestos de play off son para Racing de Santander (39), Mirandés (38), Huesca (36) y Real Oviedo (36).

Por abajo, el Tenerife consiguió ganar en su estadio al Castellón, pero sigue siendo colista, con 14 puntos y un partido menos. Cartagena (15), Racing de Ferrol (19) y Eldense (21), a la espera de lo que haga contra el Eibar este lunes, ocupan el resto de puestos de descenso a Primera RFEF.

Este próxima jornada, el Málaga CF visita al Mirandés en Anduva. Será el lunes 20 de enero, a las 21.00 horas, en otro encuentro en el que los de Sergio Pellicer tienen que demostrar si están capacitados para pelear por los puestos de cabeza.