Málaga CF: Un mercado a fuego lento

El mercado de invierno está muy tranquilo, en general, en el fútbol español. Y no lo es menos en el Málaga CF, que todavía no ha realizado ningún movimiento, ni de entrada ni de salida. Han pasado ya más de 10 días desde que se abriera la ventana y, por ahora, en las oficinas de Martiricos no se ha concretado ninguna de las operaciones deseadas. Se harán, de hecho hay alguna marcha encaminada, pero aún faltan pasos para la oficialidad.

Ritmo lento en el mercado

Los dirigentes del club blanquiazul esperaban un mercado pausado, lento, donde las operaciones se cerrasen conforme el mercado llegara a su fin -el plazo este año está abierto hasta el 3 de febrero-. Ya lo comentó Kike Pérez, director general del Málaga CF, en una entrevista concedida a este periódico en los últimos días del 2024. «Es un mercado que va a ir más lento de lo normal. Muchos años suele haber jornada el día 2, 3 de enero y los equipos quieren contar con los fichajes y en diciembre hay movimiento, pero este año las categorías se reanudan el fin de semana del 10 de enero, pues veo que está más tranquilo que nunca. Habrá que tener paciencia, hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa», dijo en ese momento el dirigente vitoriano. Y está ocurriendo justo lo que preveían los que mandan en la entidad de Martiricos.

Una salida encaminada

De momento, el capítulo de salidas es el que parece más avanzado. El Málaga CF necesita abrir espacio, tanto a nivel salarial como de fichas profesionales, para acometer alguna incorporación y ya hay varias operaciones en curso. La que parece más cercana a concretarse es la cesión de Moussa al AD Ceuta de Primera RFEF, tal y como avanzó Radio Marca Málaga. Esta negociación podría cristalizar en los próximos días, y así se liberaría una ficha. Hay que recordar que en estos momentos el equipo blanquiazul tiene ocupadas las 25 licencias profesionales que permite LaLiga.

Castel, en la rampa de salida

La de Moussa podría no ser la única salida en este mercado de invierno. Otro jugador como Haitam también podría salir cedido rumbo hacia Primera RFEF en busca de minutos. Tanto él como Moussa necesitan jugar para seguir progresando como futbolistas y ahora mismo en el Málaga CF hay mucha competencia y lo tienen difícil. Y la salida más deseada, a la par que complicada, es la de Sergio Castel.

Un delantero, el deseo

Si el madrileño abandona la nave, se abriría un buen espacio a nivel salarial para acometer la deseada llegada de otro atacante que eleve el nivel de la plantilla. Su elevado salario resta opciones para buscarle acomodo. El extranjero sería prácticamente su única vía abierta.

Salvo que se presente alguna opción interesante, en principio la del delantero es la única incorporación que pretende el club blanquiazul en este mercado. Los deberes están hechos en el resto de líneas, a menos que se produzca alguna salida inesperada. Pese a la irrupción de Chupete en el primer equipo, con ese gol que sirvió para rescatar un punto frente al Dépor, la intención sigue siendo la de fichar un atacante que fortalezca la parcela ofensiva. Pero para ello, primero hay que aligerar la plantilla.

Chupe, autor del Málaga CF frente al Dépor. / Gregorio Marrero

Aún restan casi tres semanas para que la ventana invernal de fichajes baje la persiana. Los movimientos, de entrada y salida, en el Málaga CF llegarán, pero por ahora está siendo un mercado que se está cocinando a fuego lento.