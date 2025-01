La cesión de Moussa abre la operación salida en el Málaga CF

Ha tardado en ser una realidad el mercado de fichajes de invierno para el Málaga CF, pero las operaciones comienzan a fructificarse. No se trata del esperado delantero que con tanto cuidado busca Loren Juarros, sino que ha sido la operación salida la que ha dado inicio a la ventana de transferencias blanquiazul. A falta de oficialidad, Moussa se marcha cedido al Marbella FC, donde jugará hasta el próximo 30 de junio.

Finalmente, el equipo de Fran Beltrán -duodécimo clasificado de Primera RFEF- ha sido el destino elegido por el futbolista de Mali para sumar minutos en esta segunda mitad de temporada. Lo tenía hecho el malaguista para desembarcar en el Ceuta, también de la tercera categoría, pero un cambio de última hora ha provocado que el central apenas tenga recorrer unos kilómetros más desde su casa sin abandonar la provincia.

Sin sitio en el Málaga CF

El salto del Málaga CF a Segunda División ha provocado que Moussa no haya encontrado su hueco en una parcela en la que Nelson Monte, Einar Galilea y Álex Pastor se han impuesto con notable suficiencia. Los tres centrales han dominado en el centro de la zaga, con una de las defensas más sólidas de Segunda División, siendo de absoluta confianza para Sergio Pellicer. Así, Moussa no ha disputado ni un solo minutos en LaLiga Hypermotion. La Copa del Rey podía ser una gran oportunidad para jugadores como él, pero la temprana eliminación en la primera ronda acabó con cualquier plan.

Así, el club de Martiricos ha apostado por enviar a préstamo a uno de sus jugadores de futuro. Moussa renovó hasta 2026 y el objetivo es que a partir de la próxima temporada sea jugador del primer equipo de pleno derecho. De ahí, que haya salido porque es una fórmula que ha funcionado con cierto éxito en los últimos años. Larrubia -durante todo el curso- y Dani Lorenzo -mitad de campaña- salieron cedidos al Mérida de Primera RFEF y regresaron al Málaga CF con galones. El extremo, por ejemplo, es una de las referencias en estos momentos.

Moussa solo ha jugado este curso 120 minutos en Copa. / Málaga CF

Haitam, ¿el próximo en salir?

Lo cierto es que la salida de Moussa podría no ser la única en el mercado de invierno blanquiazul. Haitam es otro de los jugadores que ha podido jugar sus últimos minutos con el Málaga CF esta temporada. Lo cierto es que el extremo está dando los últimos pasos de su recuperación con la reincorporación progresiva al grupo. Se lesionó a mediados de septiembre contra el Huesca y no ha vuelto a competir. El Marbella FC también podría ser su destino elegido, aunque aún no hay firma oficial.

Así que la operación salida comienza a coger ritmo en Martiricos. Todo apunta a que los tiempos con la llegada del delantero pasan por ser mucho más lentos. Hasta el 3 de febrero que se cierra el mercado, la tranquilidad de Loren Juarros es absoluta porque será más importante acertar con el adecuado que traer la primera oferta disponible.