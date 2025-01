Laliga Hypermotion: Una jornada con duelos de altura

Pasado el ecuador de la competición, los equipos de LaLiga Hypermotion van tomando posiciones y mostrando sus credenciales para unos u otros objetivos. Cada jornada que pasa, los puntos empiezan a ser decisivos y ya comienzan a tratarse algunos rivales como «directos», en función de su situación clasificatoria. En esta jornada 23, que se cerrará el lunes con la visita del Málaga CF a Anduva, habrá cuatro duelos directos entre los 10 primeros de la tabla, partidos que empiezan a ser considerados como de «seis puntos».

Uno de esos enfrentamientos que se producirán esta jornada entre conjuntos de la primera mitad de la tabla es, precisamente, el que protagonizará el Málaga CF el lunes en Anduva. El equipo de Pellicer es 10º, con 31 puntos, y visita el feudo del CD Mirandés, cuarto clasificado, con 38 puntos. Los blanquiazules se encuentran en estos momentos a 5 puntos del play off, y un triunfo a domicilio les acercaría a las seis primeras plazas, y al propio Mirandés, al que ahora mismo tiene a 7 puntos.

Pero no será el único partido de este fin de semana que mida a equipos de la zona alta, los que por ahora se han ganado el derecho a luchar por el ascenso directo y el play off. En la jornada del sábado se jugarán dos partidos en los que están inmiscuidos cuatro claros candidatos a luchar por subir de categoría. A las 18.30 horas, el Sporting, 9º con 31 puntos -los mismos que el Málaga CF-, recibe en El Molinón al Elche, segundo con 39 puntos. Y para cerrar el día, se jugará un Levante-Granada, con dos equipos separados por solo dos puntos en la tabla. Los granotas están en zona de play off con 36, mientras que los nazaríes, con 34, aspiran a superarles en la tabla.

La jornada dominical también se cerrará con otro duelo entre equipos de la parte alta. El líder contra otra de las sorpresas de LaLiga Hypermotion. El Almería, en lo más alto de la clasificación con 42 puntos, recibe en el estadio de los Juegos Mediterráneos al Huesca, metido de lleno en la lucha por el play off con 36.

Tramo decisivo

El Málaga CF está en ese punto de la temporada donde los próximos resultados serán clave para saber si puede luchar esta temporada por algo más que la permanencia. Tiene por delante ahora partidos muy complicados ante el Mirandés, el Zaragoza y el Racing de Santander. Si saca un buen botín, la ilusión será imposible de frenar.