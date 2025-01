¿Por qué el CD Mirandés es la gran sorpresa de la Segunda División?

Año a año, la Segunda División nos ofrece temporadas repletas de igualdad, y dónde las sorpresas al final de cada campaña están a la orden del día. Equipos con proyectos que aspiran al ascenso acaban luchando por no descender a los infiernos de la 1ª RFEF, y otros con objetivos de permanencia acaban soñando con la ansiada Primera División. Este año, la irrupción del Racing de Santander del ex-malaguista José Alberto, que llegó a tener más de diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, parecía llevarse todos los focos mediáticos. Pero un poco más al sur, los aficionados del CD Mirandés contemplaban cómo su equipo le negaba al destino que su futuro estuviese fuera del fútbol profesional. El próximo rival del Málaga CF supo revertir una situación límite, y se ha erigido cómo uno de los clubes de moda en nuestro país.

De una situación crítica a ganar al líder

"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos". Esta frase de Alfredo Di Stéfano resume muy bien la labor del CD Mirandés esta campaña 2024/25. El equipo burgalés parecía avocado al fracaso al comienzo del verano de 2024: la plantilla apenas contaba con los jugadores necesarios para afrontar partidos amistosos durante la pretemporada. La situación preveía un año largo y duro para los aficionados en Anduva. En su primer partido oficial del año ante el Córdoba, el equipo de Miranda de Ebro presentó una plantilla en la que únicamente había 12 fichas profesionales. Un once apenas reconocible y un banquillo repleto de canteranos. ¿El resultado? Un 1-0 a favor, dónde el gol llegó en su único tiro a portería. Un ejercicio de resistencia y esfuerzo coral, el principio de un equipo que tenía todavía mucho por decir.

El CD Mirandés comenzó a encadenar buenos resultados, destacando la victoria ante el Castellón (1-3) y la conquista de El Plantío del Burgos en el derbi (0-1). Pero sin duda, el punto de inflexión de la temporada fue la victoria en el Sardinero ante el entonces líder, el Racing de Santander (0-1). Una victoria que confirmo al CD Mirandés como un equipo a tener en cuenta en la parte alta de la tabla.

Imagen de la victoria en Castellón. / La Liga

Un equipo que ha crecido en silencio

La directiva del CD Mirandés comenzó en el mes de agosto a confeccionar una plantilla basada en jóvenes de mucha proyección, cedidos de las grandes canteras de Primera División. Es el caso de Urko Izeta (Athletic Club), Joel Roca (Girona) o Joaquín Panichelli, que llegó cedido del Alavés y se ha convertido en el goleador del equipo con ocho goles en la presente temporada. Uno de ellos, ante el Málaga, en su visita a La Rosaleda en la segunda jornada.

Por otra parte, el trabajo de Alessio Lisci ha sido vital en el rendimiento de su equipo. El entrenador italiano ha conseguido formar un equipo intenso y rocoso alrededor de un 5-3-2 en dónde la seguridad defensiva y la presión en campo contrario son altamente reconocibles.

Esa intensidad se ve reflejada en el rendimiento de otro futbolista cedido en el equipo mirandés: el ex de la Real Sociedad Jon Gorrotxategi es el futbolista que más balones recupera en la competición (135). Además, se trata de un equipo que encaja poco (16 goles en 22 partidos) , y que destaca por tener resultados "cortos": el resultado más repetido en sus encuentros ha sido el 1-0 y el 0-1, que combinados se han dado hasta en once ocasiones. Datos que nos vuelven a recordar que el fútbol no es una ciencia exacta, y que en 90 minutos todo es posible. El Málaga CF, ante el reto de vencer al equipo revelación del año.