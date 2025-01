Miranda, territorio hostil para el Málaga CF

El Málaga CF continúa este lunes con la particular cuesta de enero que le ha preparado LaLiga Hypermotion en el inicio de la segunda vuelta. Superado el partido del Deportivo de La Coruña con empate (1-1) en La Rosaleda, llega el momento de afrontar una de las visitas más complicadas de la temporada: Anduva. Un reto de mucha altura , que históricamente no le ha dado rédito al conjunto blanquiazul y donde ahora, por si fuera poco, espera un Mirandés en puestos de play off y con la segunda mejor puntuación como local.

Balance negativo

El Málaga CF apenas ha visitado en 5 ocasiones al conjunto castellano, pero el balance es pobre: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. El primer desplazamiento se produjo en la temporada 2015/16, en la cuarta ronda de la Copa del Rey, cuando las eliminatorias aún se decidían a doble enfrentamiento. Aquel equipo de Javi Gracia, en Primera División, se desplazó para jugar ante un Segunda y allí llegó uno de los tantos batacazos coperos: 2-1 para los locales reafirmado con un 0-1 en La Rosaleda.

El Málaga CF ganó en su última visita a Anduva. / LaLiga

La siguiente visita no se dio hasta la campaña 2019/20, ya con ambos equipos en la segunda categoría del fútbol español. Con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo, el Málaga CF no consiguió superar el 1-1 con gol de Sadiku por parte de los malaguistas. Desde entonces, se empezaron a hacer más frecuentes los desplazamientos a Anduva con más resultados en contra: 1-0 (202/21) con Sergio Pellicer y 3-0 (2021/22) con Natxo González.

El último partido en la casa del Mirandés fue el que se saldó con victoria para los blanquiazules: 1-3 en la temporada del descenso blanquiazul. Fue el primer triunfo para los de Pablo Guede -el único de ese curso para el argentino antes de su destitución- con goles de Javi Jiménez, Rubén Castro y Fran Sol. Aquello pudo suponer el despertar moral del equipo, pero no hizo más que convertirse en un hecho aislado para firmar una debacle sin precedentes.

El segundo mejor local

Ahora, la situación es bien diferente porque el equipo de Martiricos camina paso firme con un número en mente: el 19. Son los puntos que le quedan para alcanzar los 50 tantos que han dado tradicionalmente la permanencia en Segunda División. Con tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, Anduva puede suponer un campo en el que dar otro golpe sobre la mesa, aunque tampoco se parece nada este Mirandés a lo que se puede recordar de otras temporadas.

El equipo de Alessio Lisci no llega en su mejor momento después de inaugurar el 2025 con una derrota (1-0) contra el Huesca, pero los números del equipo rojinegro son muy claros en su balance como local: 7 victorias, 3 empates y 1 derrota para 24 puntos en 11 partidos. Solo el Elche, con un partido más en su casillero, le supera en puntuación (26).

El Granada es el único equipo de la categoría que presume de lo que es sacar el triunfo de Anduva. A partir de ahí, ningún rival sabe hasta el momento lo que es regresar de Miranda con algo más que un empate. Córdoba, Albacete, Huesca, Eibar, Cartagena, Eldense y Levante son los equipos que se han marchado con el bolsillo vacío. Por su parte, Zaragoza, Cádiz y Sporting consiguieron evitar la victoria local mediante la igualdad en el marcador.

¿Cambio de dinámica?

Hasta el momento, no le ha ido demasiado mal al Málaga CF como visitante esta temporada y en su mano está dar el lunes un golpe sobre la mesa ante un rival que, desde la cuarta posición, solo quiere mirar hacia arriba. La buena noticia es que la enfermería se va aligerando poco a poco y Pellicer recupera a efectivos fundamentales para continuar con el camino. Mejorar el balance contra el Mirandés en Anduva supondría dar un paso de gigante en busca de los 50 puntos.